이스라엘의 나세르 병원 학살이 인도와 파키스탄을 같은 입장에 서게 한 이유
이스라엘은 최근 2년간 전 세계 어떤 분쟁보다도 더 많은 언론인을 살해했다.
이스라엘이 월요일 나세르 의료 단지를 공격했을 때 사망한 기자가 사용한 장비. / Reuters
2025년 8월 28일

올해 5월 로켓과 미사일을 서로에게 발사한 인도와 파키스탄은 국제 문제에 대해 거의 의견이 일치하지 않습니다.

따라서 핵무기를 보유한 양국이 수요일 가자에서 이스라엘의 언론인 살해를 "극악무도"하고 "충격적"이라고 비난하는 성명을 각각 발표한 것은 드문 일이었습니다.

파키스탄과 인도는 각각 성명을 통해, 가자 남부 칸유니스에 위치한 나세르 의료 단지에 대한 이스라엘의 월요일 공격에 대응했습니다. 이 공격으로 6명의 언론인을 포함한 최소 47명의 팔레스타인인이 사망했으며, 이 사건은 전 세계적으로 큰 반발을 불러일으켰습니다.

파키스탄 외교부는 이번 공격을 "비양심적이고 극악무도한" 행위로 규정하며, 민간인과 언론인을 지속적으로 표적으로 삼는 것은 국제 인권법과 인도주의법, 그리고 언론의 자유를 심각하게 위반하는 행위라고 비판했습니다.

파키스탄은 국제 사회에 "이스라엘의 이러한 극악무도한 범죄에 대해 책임을 묻고, 이스라엘의 처벌 면제를 종식시키기 위한 구체적인 조치를 취할 것"을 거듭 촉구했다고 성명은 밝혔습니다.

인도는 또한 가자에서의 언론인 살해를 "충격적이고 매우 유감스러운" 일이라고 밝혔으며, 분쟁 속 민간인 희생을 비난했습니다.

란디르 자이스왈 외교부 대변인은 성명을 통해 "언론인 살해는 충격적이고 매우 유감스러운 일입니다. 인도는 항상 분쟁 속 민간인 희생을 비난해 왔습니다"라고 밝혔습니다.

그는 "이스라엘 당국이 이미 조사를 시작한 것으로 알고 있습니다"라고 덧붙였습니다.

비평가들은 나렌드라 모디 총리 하의 인도가 팔레스타인과 양국 방안에 대한 역사적인 지지에도 불구하고 이스라엘과의 더욱 가까워졌다고 주장합니다.

모디 총리는 또한 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격을 비난한 첫 번째 지도자 중 한 명이었습니다. 하마스를 "테러리스트"로 규정한 그의 트윗은 팔레스타인 저항 단체를 공식적으로 테러 조직으로 지정하지 않았던 인도의 기존 정책에서의 변화를 보여줍니다.

가자에서 언론인 사망자가 추가로 발생하면서 2023년 10월 이후 이스라엘의 공격으로 사망한 팔레스타인 언론인 수가 246명으로 늘었습니다.

이스라엘은 최근 2년간 전 세계 어떤 분쟁보다도 더 많은 언론인을 살해했습니다.

출처:TRT World and Agencies
