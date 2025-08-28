이스라엘은 이번 달 초 지상 작전을 개시한 이후 가자시티 알 자이툰 지역에서 1,500채 이상의 주택을 철거했다고 팔레스타인 민방위가 밝혔다.

해당 기관의 대변인 마흐무드 바살은 이스라엘이 이번 달 초 가자 점령 계획을 승인한 이후, 해당 지역 남부에는 더 이상 남아 있는 건물이 없다고 전했다.

이스라엘군은 건설 기계와 폭탄을 실은 로봇을 함께 사용하며 매일 7곳을 폭파하고, 쿼드콥터 드론으로 주택 지붕에 폭발물을 투하하고 있다고 바살은 말했다.

그는 이러한 무기들이 해당 지역의 파괴 규모를 확대시켰다고 덧붙였다.

체계적인 철거로 인해 알 자이툰 주민의 80%가 가자시티 서부나 북부 지역으로 이주해야 했다고 바살은 전했다.

이스라엘 안보 내각은 8월 8일 가자시티 점령 계획을 승인했다.