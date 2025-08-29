유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 가자에서의 인도주의적 접근 확대를 다시 한번 촉구했습니다. 팔레스타인 지역인 가자는 또다시 치명적인 갈등의 고조를 겪고 있습니다.

구테흐스 사무총장은 목요일 뉴욕에서 열린 유엔 안전보장이사회 회의를 앞두고, 이스라엘이 점령국으로서 민간인을 보호하고, 인도주의적 접근을 훨씬 더 확대하며, 필수적인 필요를 충족시킬 의무가 있다고 말했습니다.

그는 식량, 물, 의료 서비스를 제공하는 시스템의 체계적인 붕괴는 “기본적인 인류애를 거스르는 의도적인 결정의 결과”라고 지적했습니다.

기아 선언은 2023년 10월 7일부터 팔레스타인 가자에 대한 이스라엘의 전쟁이 계속되는 가운데, 국제 사회의 압박을 더욱 증가시키고 있습니다.

이스라엘은 현재 가자시를 점령할 계획을 발표했으며, 베냐민 네타냐후 총리는 하마스가 수용한 최근의 휴전 제안에 대해 결정을 미루고 있습니다.

세계 기아 감시기구인 통합식량안보단계분류(IPC)는 가자에서 기아 상태를 선언했지만 이스라엘은 이 선언을 거부하며, 수요일 IPC에 공식적으로 판단을 철회할 것을 요청했습니다.