유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 가자에서의 인도주의적 접근 확대를 다시 한번 촉구했습니다. 팔레스타인 지역인 가자는 또다시 치명적인 갈등의 고조를 겪고 있습니다.
구테흐스 사무총장은 목요일 뉴욕에서 열린 유엔 안전보장이사회 회의를 앞두고, 이스라엘이 점령국으로서 민간인을 보호하고, 인도주의적 접근을 훨씬 더 확대하며, 필수적인 필요를 충족시킬 의무가 있다고 말했습니다.
그는 식량, 물, 의료 서비스를 제공하는 시스템의 체계적인 붕괴는 “기본적인 인류애를 거스르는 의도적인 결정의 결과”라고 지적했습니다.
기아 선언은 2023년 10월 7일부터 팔레스타인 가자에 대한 이스라엘의 전쟁이 계속되는 가운데, 국제 사회의 압박을 더욱 증가시키고 있습니다.
이스라엘은 현재 가자시를 점령할 계획을 발표했으며, 베냐민 네타냐후 총리는 하마스가 수용한 최근의 휴전 제안에 대해 결정을 미루고 있습니다.
세계 기아 감시기구인 통합식량안보단계분류(IPC)는 가자에서 기아 상태를 선언했지만 이스라엘은 이 선언을 거부하며, 수요일 IPC에 공식적으로 판단을 철회할 것을 요청했습니다.
구호 단체들은 이스라엘이 가자로 반입을 허용하는 식량과 기타 물자가 22개월간의 전투, 올해 초의 구호 봉쇄, 그리고 가자 내 식량 생산 붕괴 이후로는 충분하지 않다고 말합니다.
목요일, 세계식량계획(WFP)의 신디 맥케인 사무총장은 이번 주 가자를 방문한 후, 팔레스타인 지역에 충분한 식량이 없다는 것이 “매우 명백하다”고 밝혔습니다.
세계 식량 위기 권위 기관은 지난주 가자 최대 도시가 기아에 시달리고 있으며, 휴전과 인도주의적 지원 제한이 해제되지 않는 한 이 상태가 영토 전역으로 확산될 가능성이 높다고 경고했습니다.
맥케인 사무총장은 “저는 가자에서 굶주리는 어머니와 아이들을 직접 만났습니다. 이는 현실이며, 지금 일어나고 있는 일입니다”라고 말했습니다.
이스라엘은 현재 수십만 명의 팔레스타인 난민이 피신한 가자시를 침공할 준비를 하고 있습니다.