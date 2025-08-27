튀르키예 외무장관 하칸 피단이 월요일 가자와 관련된 긴급 회의를 위해 열린 이슬람 협력 기구(OIC) 회의 개막식에서 팔레스타인 국민들은 “우리의 공동 행동”이 필요하다고 말했습니다.

사우디아라비아 제다에서 열린 OIC 회의에서 피단 의장은 “팔레스타인 국민들에게 필요한 것은 우리의 공동 행동”이라고 강조했습니다.

그는 팔레스타인 국가의 인정만으로는 충분하지 않으며, 이스라엘이 전쟁을 끝내도록 강제하기 위한 국제적 행동이 필요하다고 경고했습니다.

그는 “이스라엘 정부는 평화를 추구하는 것이 아니라 팔레스타인을 지우려 하고 있습니다. 이는 용납될 수 없습니다,”라고 말했습니다.

“그들을 반드시 멈춰야 합니다.”

튀르키예 외무장관이 주재한 이번 OIC 회의는 가자에서 진행 중인 이스라엘의 행동에 초점을 맞추고 있으며, 회원국들의 입장과 대응을 조율하는 것을 목표로 하고 있습니다.

개막 연설에서 피단은 웨스트뱅크 점령지에서의 정착민 공격과 이스라엘 장관들을 포함한 폭력 행위를 비난하며, 이러한 행동이 역사적인 도시에서 더 이상 방치되어서는 안 된다고 강조했습니다.

2023년 10월 이후 이스라엘은 가자에서 약 62,700명의 팔레스타인인을 살해했으며, 이로 인해 가자는 이스라엘이 부과한 기근에 직면해 있습니다.