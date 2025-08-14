2025년 8월 14일
최근 발표된 정부 보고서에 따르면 지난 12개월 동안 호주인 인터넷 사용자 중 거의 절반이 사이버 범죄의 피해를 입었으며, 온라인 학대, 신원 도용, 악성코드, 사기 등이 가장 흔한 문제로 나타났습니다.
호주 범죄학 연구소가 1만 명 이상의 인터넷 사용자를 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 작성한 보고서에 따르면, 응답자의 47.4%가 지난 12개월 동안 사이버 범죄의 피해를 입었다고 답했다고 호주 방송 공사가 보도했습니다.
응답자의 약 27%는 온라인 학대와 괴롭힘의 피해를, 20.6%는 악성코드 피해를, 21.9%는 신원 범죄 및 오용의 피해를 입었다고 답했습니다.
응답자의 거의 3분의 2에 해당하는 63.9%는 평생 동안 적어도 한 번 이상 사이버 범죄의 피해를 입었다고 답했습니다.
지난해 보고된 가장 흔한 사기 및 스캠 유형은 피해자들이 온라인에서 가짜 또는 사기성 판매자로부터 제품이나 서비스를 구매하려고 할 때 돈을 지불하거나 민감한 정보를 제공한 경우였습니다.
설문조사에 따르면, 2024년에는 응답자의 50.7%가 안전한 온라인 계정을 위해 서로 다른 비밀번호를 사용한 것으로 나타났으며, 이는 2023년의 53.2%에서 감소한 수치입니다.
온라인 학대와 괴롭힘, 악성코드, 사기 및 스캠 피해의 발생률이 이전 조사에 비해 2024년 응답자들 사이에서 더 낮게 나타났습니다. 또한, 데이터 유출 사례도 크게 감소했다고 보고서는 덧붙였습니다.
출처:AA