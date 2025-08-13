프랑스, 독일, 영국은 테헤란이 국제 사회와 핵 프로그램에 대한 협상을 재개하지 않으면 이란에 대한 제재를 다시 부과할 준비가 되어 있다고 유엔에 통보했다고 파이낸셜 타임스(FT)가 화요일 보도했습니다.

보도에 따르면, E3 그룹의 외무장관들은 테헤란이 조치를 취하지 않을 경우 '스냅백' 제재의 망령에 대해 유엔에 서한을 보냈습니다.

장관들은 FT가 입수한 서한에서 "우리는 이란이 2025년 8월 말까지 외교적 해결책에 도달할 의사가 없거나 연장 기회를 활용하지 않을 경우, E3가 스냅백 메커니즘을 발동할 준비가 되어 있음을 분명히 했습니다"라고 썼습니다.