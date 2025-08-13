세계
4분 읽기
트럼프, 푸틴 회담 앞두고 젤렌스키와 유럽 지도자들과 화상 회담에 참여
유럽 지도자들이 러시아에 대한 더 많은 압력을 모색하는 가운데 백악관은 알래스카에서 열리는 푸틴 대통령과의 금요일 회담이 '경청의 시간'이 될 것이라고 밝혔다.
트럼프, 푸틴 회담 앞두고 젤렌스키와 유럽 지도자들과 화상 회담에 참여 / AP
2025년 8월 13일

미국 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나 볼로디미르 젤렌스키 대통령 및 여러 유럽 지도자들과의 화상 회의에 참석할 예정이라고 백악관 관계자가 아나돌루 통신에 확인했습니다.

익명을 요구한 이 관계자는 독일 프리드리히 메르츠 총리가 트럼프 대통령, 젤렌스키 대통령 및 다른 유럽 관계자들을 초청했다고 밝힌 다음 날인 수요일에 트럼프 대통령의 참석을 확인했습니다.

이 회의는 트럼프 대통령이 러시아 블라디미르 푸틴 대통령과 알래스카에서 만나는 이틀 전에 열릴 예정입니다.

독일 정부 대변인 슈테판 코르넬리우스는 이번 화상 회의가 '러시아에 대한 추가 압박 방안'과 '평화 협상 준비 및 영토 문제와 안보 보장 관련 질문'에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다.

독일, 핀란드, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 영국, 우크라이나의 지도자들과 함께 유럽연합 집행위원회 위원장, 유럽 이사회 의장, 나토 사무총장, 미국 부통령도 회의에 참석할 예정입니다.

백악관은 화요일에 푸틴과의 예정된 정상회담에 대한 기대를 낮추며 이를 트럼프 대통령에게 '경청의 시간’으로 묘사했습니다.

백악관 대변인 캐롤라인 레빗은 회의가 금요일 알래스카 최대 도시 앵커리지에서 열릴 것이라고 확인하며, 트럼프 대통령이 '이 전쟁을 끝낼 수 있는 방법에 대해 더 나은 이해를 얻는 것'이 목표라고 말했습니다.

그녀는 기자들에게 '이 전쟁에 관여한 한 당사자만이 참석할 것이며, 따라서 이번 회의는 대통령이 가서 이 전쟁을 어떻게 끝낼 수 있을지에 대한 더 확고하고 나은 이해를 얻기 위한 것'이라고 말하며 젤렌스키 대통령은 알래스카 회의에 참석하지 않을 것이라고 언급했습니다.

그녀는 이번 회의가 푸틴 대통령의 요청으로 열리는 것임을 강조했습니다.

이번 회담은 2021년 6월 스위스 제네바에서 푸틴 대통령이 당시 조 바이든 미국 대통령과 만난 이후 현직 러시아 대통령과 미국 대통령 간의 첫 대면 회담이 될 것입니다.

또한 러시아 제국이 1867년에 알래스카를 미국에 매각한 이후 러시아 대통령이 알래스카를 방문하는 것은 이번이 처음이 될 것입니다.

출처:AA
