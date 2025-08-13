미국 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나 볼로디미르 젤렌스키 대통령 및 여러 유럽 지도자들과의 화상 회의에 참석할 예정이라고 백악관 관계자가 아나돌루 통신에 확인했습니다.

익명을 요구한 이 관계자는 독일 프리드리히 메르츠 총리가 트럼프 대통령, 젤렌스키 대통령 및 다른 유럽 관계자들을 초청했다고 밝힌 다음 날인 수요일에 트럼프 대통령의 참석을 확인했습니다.

이 회의는 트럼프 대통령이 러시아 블라디미르 푸틴 대통령과 알래스카에서 만나는 이틀 전에 열릴 예정입니다.

독일 정부 대변인 슈테판 코르넬리우스는 이번 화상 회의가 '러시아에 대한 추가 압박 방안'과 '평화 협상 준비 및 영토 문제와 안보 보장 관련 질문'에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다.

독일, 핀란드, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 영국, 우크라이나의 지도자들과 함께 유럽연합 집행위원회 위원장, 유럽 이사회 의장, 나토 사무총장, 미국 부통령도 회의에 참석할 예정입니다.

백악관은 화요일에 푸틴과의 예정된 정상회담에 대한 기대를 낮추며 이를 트럼프 대통령에게 '경청의 시간’으로 묘사했습니다.