젤렌스키 대통령, 푸틴이 휴전보다는 추가 공격을 준비하고 있다고 주장
젤렌스키는 러시아가 전후 상황을 준비하고 있다는 징조가 없다고 말했으며, 푸틴이 미국과의 회담을 자신의 개인적인 승리로 내세우려 한다고 덧붙였다.
트럼프는 영토 맞교환이 필요하다고 말했지만, 젤렌스키는 나중에 이를 일축했다. / AA
10시간 전

우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 휴전이 아닌 '새로운 공격 작전'을 준비하고 있다고 주장했습니다.

젤렌스키 대통령은 월요일 밤 연설에서 "러시아가 전후 상황에 대비하라는 신호를 받았다는 어떠한 징후도 없다"고 말했습니다.

그는 정보 및 군사 보고서를 인용하며 푸틴 대통령이 "미국과의 만남을 자신의 개인적 승리로 포장한 뒤 이전과 똑같은 방식으로 행동하며 우크라이나에 동일한 압박을 가하려는 의도를 가지고 있다"고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 또한 러시아가 평화를 준비하고 있다는 어떠한 징후도 없으며, 병력 재배치가 추가 공격 준비를 시사한다고 강조했습니다.

"평화를 준비하는 사람이라면 이런 행동을 하지 않을 것입니다,"라고 젤렌스키 대통령은 말했습니다.

그는 키이우가 전장 상황, 외교, 그리고 러시아의 향후 계획에 대해 계속해서 파트너들에게 브리핑하고 있다고 덧붙였습니다.

알래스카 정상회담

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 우크라이나 전쟁 종식을 위한 회담을 위해 푸틴 대통령을 알래스카에서 열릴 예정인 정상회담에 초청하겠다고 발표했습니다.

푸틴 대통령이 트럼프 대통령과 손잡고 받아들일 수 없는 타협을 강요할 것을 우려한 유럽 지도자들은 수요일 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령과 각각 별도로 대화할 계획입니다.

트럼프 대통령은 영토 교환이 필요할 것이라고 말했지만, 젤렌스키 대통령은 이를 나중에 거부했습니다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 프랑스, 영국 및 기타 유럽 지도자들과 EU 및 NATO 수장을 수요일에 열릴 화상 회담에 초청했습니다.

메르츠 총리실은 월요일에 다양한 회담 라운드에서 "러시아에 압력을 가할 추가 옵션"과 "평화 협상 준비 및 관련 영토 요구와 안보 문제"를 논의할 것이라고 밝혔습니다.

출처:TRT World & Agencies
