우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 휴전이 아닌 '새로운 공격 작전'을 준비하고 있다고 주장했습니다.

젤렌스키 대통령은 월요일 밤 연설에서 "러시아가 전후 상황에 대비하라는 신호를 받았다는 어떠한 징후도 없다"고 말했습니다.

그는 정보 및 군사 보고서를 인용하며 푸틴 대통령이 "미국과의 만남을 자신의 개인적 승리로 포장한 뒤 이전과 똑같은 방식으로 행동하며 우크라이나에 동일한 압박을 가하려는 의도를 가지고 있다"고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 또한 러시아가 평화를 준비하고 있다는 어떠한 징후도 없으며, 병력 재배치가 추가 공격 준비를 시사한다고 강조했습니다.

"평화를 준비하는 사람이라면 이런 행동을 하지 않을 것입니다,"라고 젤렌스키 대통령은 말했습니다.

그는 키이우가 전장 상황, 외교, 그리고 러시아의 향후 계획에 대해 계속해서 파트너들에게 브리핑하고 있다고 덧붙였습니다.