인도네시아는 현재 무인도인 갈랑 섬에 있는 의료 센터를 개조하여 가자에서 부상당한 약 2,000명의 주민들을 치료할 계획이며, 이들은 회복 후 고향으로 돌아갈 것이라고 대통령 대변인이 목요일에 밝혔습니다.

인도네시아는 이스라엘이 2023년 10월 잔혹한 전쟁을 시작한 이후 가자에 인도적 지원을 제공했습니다. 팔레스타인 보건 당국에 따르면, 이 전쟁으로 인해 포위된 엔클레이브에서 60,000명 이상의 팔레스타인인이 사망했습니다.

하산 나스비 대변인은 기자들에게 "인도네시아는 전쟁의 희생자가 된 약 2,000명의 가자 주민들에게 의료 지원을 제공할 것이며, 이들은 부상을 입거나 잔해 속에 갇힌 사람들입니다."라고 말하며, 이는 대피 작전이 아니라고 덧붙였습니다.

인도네시아는 수마트라 섬 남쪽, 싱가포르 근처에 위치한 갈랑 섬에 임시 병원을 마련하여 부상당한 가자 주민들을 치료하고 그들의 가족을 임시로 수용할 계획이라고 밝혔습니다. 현재 그 주변에는 아무도 거주하지 않고 있다고 덧붙였습니다.

그는 환자들이 치료를 받은 후 가자로 돌아갈 것이라고 말했습니다.