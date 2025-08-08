메릴랜드 대학교는 2024년 10월 가자를 위한 학생 주도 철야 시위를 위헌적으로 억압한 것에 대해 친팔레스타인 학생 주최자들에게 10만 달러의 합의금을 지불하기로 합의했다.

원고인 팔레스타인 정의를 위한 메릴랜드 대학교 학생회(UMD SJP)는 시민 권리 단체인 Palestine Legal과 미국-이슬람 관계 협의회(CAIR)의 대변을 받았다. 이번 소송은 UMD가 UMD SJP가 주최한 철야 시위를 취소하려 한 후 제기되었으며, 학교 측은 시온주의자들과 KKK로부터 받은 협박을 억압의 정당성으로 내세웠다.

Palestine Legal에 따르면, 이번 합의는 "친팔레스타인 학생들의 표현의 자유 권리를 침해한 것에 대해 미국 대학에 부과된 사상 최고액의 재정적 처벌"에 해당한다.