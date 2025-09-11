2025년 9월 11일
이재명 대통령은 11일, 서울 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 남북관계와 관련해 정부의 입장을 밝혔다.
대통령은 "북한의 태도가 냉랭하다. 그게 우리의 현실"이라며 교착 상태에 빠진 한반도 정세에 대한 우려를 드러냈다.
그러나 이 대통령은 현 상황에도 불구하고 남북 간 대화를 위한 한국 정부의 노력이 지속되고 있다고 강조했다.
이재명 대통령은 이날 기자회견에서 “정부는 남북 간 신뢰를 회복하기 위해 정치적 조건을 뛰어넘는 대화의 여지를 계속 마련해나갈 것”이라며, 국제사회와의 긴밀한 협력 속에서 한반도 안정을 위한 외교적 노력을 강화하겠다고 밝혔다.
그는 또한 “특별한 진척은 없지만 대화를 위해 끊임없이 노력을 하고 있다”고 말했다.
한국 정부는 인도주의적 지원, 민간 교류 확대 등 비정치적 채널을 중심으로 긴장 완화를 시도하고 있는 것으로 알려졌다.
이재명 대통령은 또한 "남북 관계는 남한 당국만으로 해결될 문제가 아니다. 북한은 체제 위협의 핵심이 남한이 아니라 미국이라고 보기 때문에, 미국과의 관계를 남북 관계보다 더 중요하다고 생각한다"고 말했다.
북한은 최근 수개월 간 한국 및 국제사회의 대화 제의에 응하지 않고 있으며, 군사적 긴장 수위는 여전히 높은 상태다.
특히 북한의 위성 발사와 단거리 미사일 시험 등 일련의 군사적 움직임은 지역 안보를 위협하고 있다는 우려를 낳고 있다.
