이재명 대통령은 11일, 서울 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견에서 남북관계와 관련해 정부의 입장을 밝혔다.

대통령은 "북한의 태도가 냉랭하다. 그게 우리의 현실"이라며 교착 상태에 빠진 한반도 정세에 대한 우려를 드러냈다.

그러나 이 대통령은 현 상황에도 불구하고 남북 간 대화를 위한 한국 정부의 노력이 지속되고 있다고 강조했다.

이재명 대통령은 이날 기자회견에서 “정부는 남북 간 신뢰를 회복하기 위해 정치적 조건을 뛰어넘는 대화의 여지를 계속 마련해나갈 것”이라며, 국제사회와의 긴밀한 협력 속에서 한반도 안정을 위한 외교적 노력을 강화하겠다고 밝혔다.

그는 또한 “특별한 진척은 없지만 대화를 위해 끊임없이 노력을 하고 있다”고 말했다.