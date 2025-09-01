아시아
2분 읽기
대한민국, 국제 '평화' 마라톤 관련 북한과의 논의를 위한 접촉 계획 승인
김경일 파주시장은 이달 초 북한 관련 당국과의 논의 승인을 요청하는 요청서를 제출했으며 수요일에 승인을 받았다.
대한민국, 국제 '평화' 마라톤 관련 북한과의 논의를 위한 접촉 계획 승인
대한민국 파주에 있는 통일전망대에서 방문객들이 2025년 8월 10일 일요일에 북한과의 국경 근처에서 북한 지역을 바라보고 있다. / AP
2025년 9월 1일

대한민국 정부는 지방 자치 단체 공무원들이 남북한을 가르는 비무장지대(DMZ)를 통과하는 국제 마라톤 개최 계획을 논의하기 위해 북한 측과 접촉하는 것을 허용했다고 토요일 언론이 보도했다.

연합뉴스에 따르면 서울 통일부는 파주시가 제안한 "파주-개성 DMZ 국제 평화 마라톤"에 대해 북한 관리들과 논의하기 위해 파주시 정부의 북한 관리 접촉 계획을 승인했다.

구상된 마라톤은 파주시 임진각 평화누리공원에서 출발하여 DMZ와 북한의 개성시를 거쳐 다시 임진각으로 돌아오는 코스이다.

김경일 파주시장은 이달 초 북한 관련 당국과의 논의 승인을 요청하는 요청서를 제출했으며 수요일에 승인을 받았다.

파주시 관계자들은 내년 초 북한 관계자들을 만나 계획을 논의할 예정이다.

추천

대한민국 법에 따라 모든 국민은 통일부의 승인을 받지 않는 한 북한과 접촉하는 것이 제한된다.

그러나 평양이 접촉에 응할지는 불분명하다.

북한은 이미 이재명 대한민국 대통령의 평화 제안을 거부했다.

파주시 정부는 실현된다면 10개국 이상에서 2만 명의 참가자가 마라톤에 참가할 것으로 예상한다고 밝혔다.

관련TRT Global - 이재명 대통령실, 북한의 김여정 비난에 '적대와 대결의 시대는 뒤로하자'
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us