미얀마, 12월 28일 총선 실시: 국영 언론
동남아시아 국가가 2021년 2월부터 군사 정권 하에 있다.
민 아웅 흘라잉 최고사령관이 자신을 대통령 권한대행으로 임명했다. / Reuters
2025년 8월 18일

미얀마 선거관리위원회는 오는 12월 28일 미얀마에서 총선이 실시될 것이라고 발표했다고 국영 매체가 보도했다.

이번 "다당제 민주주의 총선거"는 올해 12월 28일 일요일에 열릴 예정이라고 미얀마 국영 방송 MRTV가 월요일 연방 선거관리위원회의 공지를 인용해 전했다.

불교가 주류인 동남아시아 국가 미얀마에서 마지막 총선은 2020년 11월에 실시되었으며, 당시 민주주의민족동맹(NLD)이 승리했다. 하지만 이 정부는 2021년 2월 군부 쿠데타로 축출되었다.

이번 총선 발표는 군사 정권이 지난달 총선을 감독할 위원회를 구성한 이후 나왔으며, 이는 비상사태 통치의 종료를 사실상 알리는 신호로 해석된다.

군사 정권의 수장인 민 아웅 흘라잉 상급 장군은 자신을 임시 대통령으로 임명하기도 했다.

2021년 군부 쿠데타는 NLD가 이끄는 선출된 정부를 축출하고, 미얀마를 4년 이상의 비상사태 통치로 몰아넣었다.

2021년 쿠데타 이후 군부에 의해 임시 대통령으로 임명된 우 민 스웨는 이달 초 74세의 나이로 별세했다.

우 민 스웨의 건강 악화로 인해 민 아웅 흘라잉 상급 장군은 지난달 자신을 대통령으로 선포하며 선거를 감독할 위원회를 구성했다.

