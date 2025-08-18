미얀마 선거관리위원회는 오는 12월 28일 미얀마에서 총선이 실시될 것이라고 발표했다고 국영 매체가 보도했다.

이번 "다당제 민주주의 총선거"는 올해 12월 28일 일요일에 열릴 예정이라고 미얀마 국영 방송 MRTV가 월요일 연방 선거관리위원회의 공지를 인용해 전했다.

불교가 주류인 동남아시아 국가 미얀마에서 마지막 총선은 2020년 11월에 실시되었으며, 당시 민주주의민족동맹(NLD)이 승리했다. 하지만 이 정부는 2021년 2월 군부 쿠데타로 축출되었다.

이번 총선 발표는 군사 정권이 지난달 총선을 감독할 위원회를 구성한 이후 나왔으며, 이는 비상사태 통치의 종료를 사실상 알리는 신호로 해석된다.

군사 정권의 수장인 민 아웅 흘라잉 상급 장군은 자신을 임시 대통령으로 임명하기도 했다.