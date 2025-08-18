도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 트루스 소셜 플랫폼에서 우크라이나가 러시아에 일부 영토를 양보할 준비가 되어 있어야 한다는 내용의 한 사용자의 메시지를 공유했습니다.
“우크라이나는 러시아에 일부 영토를 잃을 준비를 해야 합니다. 그렇지 않으면 전쟁이 길어질수록 더 많은 땅을 잃게 될 것입니다!!”라고 일요일 게시물에 언급되었습니다.
앞서 마르코 루비오 미국 국무장관은 러시아와 우크라이나 모두 평화 협정을 맺기 위해 “양보해야 한다”고 언급했습니다.
“전쟁 중인 두 세력 간의 평화 협정은 양측이 무언가를 포기하기로 동의하지 않는 한 불가능합니다. 한쪽만 모든 것을 얻는다면 그것은 평화 협정이 아닙니다. 그것은 항복이라고 부릅니다,”라고 그는 폭스 뉴스에 말했습니다.
그는 금요일 알래스카 앵커리지에서 열린 도널드 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담에서 남은 주요 쟁점으로 “영토 경계선이 어디에 그어질 것인지, 장기적인 안보 보장에 대한 질문, 그리고 우크라이나가 어떤 군사 동맹을 맺을 수 있는지”를 지적했습니다.
루비오는 영토 결정은 궁극적으로 우크라이나에 달려 있다고 덧붙였습니다.
“그것은 그들의 영토입니다. 그들의 나라입니다,”라고 그는 말했습니다.
트럼프와 푸틴은 알래스카에서 3시간 동안 비공개 회담을 가졌으며, 푸틴은 그들이 “이해”에 도달했다고 말했습니다.
정상회담 이후 트럼프는 폭스 뉴스에 상당한 사항들이 합의되었으며, 소수의 사안만 남아 있다고 밝혔습니다.
백악관 회담
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 월요일 백악관에서 트럼프와 만나 제안을 논의할 예정입니다.
유럽의 주요 지도자들과 나토 사무총장은 월요일 워싱턴으로 이동해 우크라이나 관련 회담에 참여할 예정입니다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 알렉산더르 스투브 핀란드 대통령, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장, 마르크 뤼터 나토 사무총장이 회담에 참석할 예정입니다.
트럼프는 일요일 트루스 소셜에 올린 별도의 게시물에서 푸틴이 미국에서 주요 정상회담을 개최하도록 허용함으로써 자신이 “큰 패배”를 겪었다고 주장하는 언론 보도를 비판했습니다.
그는 푸틴이 “미국이 아닌 다른 곳에서 회담을 열기를 더 원했을 것이며, 가짜 뉴스는 이를 알고 있다. 이것은 주요 논쟁점이었다!”라고 주장했습니다.