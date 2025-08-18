도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 트루스 소셜 플랫폼에서 우크라이나가 러시아에 일부 영토를 양보할 준비가 되어 있어야 한다는 내용의 한 사용자의 메시지를 공유했습니다.

“우크라이나는 러시아에 일부 영토를 잃을 준비를 해야 합니다. 그렇지 않으면 전쟁이 길어질수록 더 많은 땅을 잃게 될 것입니다!!”라고 일요일 게시물에 언급되었습니다.

앞서 마르코 루비오 미국 국무장관은 러시아와 우크라이나 모두 평화 협정을 맺기 위해 “양보해야 한다”고 언급했습니다.

“전쟁 중인 두 세력 간의 평화 협정은 양측이 무언가를 포기하기로 동의하지 않는 한 불가능합니다. 한쪽만 모든 것을 얻는다면 그것은 평화 협정이 아닙니다. 그것은 항복이라고 부릅니다,”라고 그는 폭스 뉴스에 말했습니다.

그는 금요일 알래스카 앵커리지에서 열린 도널드 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담에서 남은 주요 쟁점으로 “영토 경계선이 어디에 그어질 것인지, 장기적인 안보 보장에 대한 질문, 그리고 우크라이나가 어떤 군사 동맹을 맺을 수 있는지”를 지적했습니다.

루비오는 영토 결정은 궁극적으로 우크라이나에 달려 있다고 덧붙였습니다.

“그것은 그들의 영토입니다. 그들의 나라입니다,”라고 그는 말했습니다.

트럼프와 푸틴은 알래스카에서 3시간 동안 비공개 회담을 가졌으며, 푸틴은 그들이 “이해”에 도달했다고 말했습니다.