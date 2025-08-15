금요일 이른 아침, 폭우로 인해 발생한 홍수가 파키스탄 북서부를 강타하여 최소 15명이 사망하고 17명이 실종되었다고 구조 당국이 밝혔다.

바자우르 지역의 테실 살라르자이 지역에 폭우와 구름 폭발로 인해 대규모 홍수가 발생하여 여러 채의 가옥이 유실되었다고 구조대 1122 카이버 파크툰크와(KP)가 성명에서 밝혔다.

현재까지 8명이 사망하고 4명이 부상을 입었으며, 17명이 실종되었다고 성명은 덧붙였다.

구조대 1122의 지역 책임자인 암지드 칸은 “부상자들은 지역 병원으로 이송되었으며, 실종자를 찾기 위한 수색 작업이 계속되고 있다”고 말했다.

한편, 디르 로어 지역의 소리 파우에서 폭우로 인해 한 주택이 붕괴되며 최소 5명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.