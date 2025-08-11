인도 경찰은 경찰을 사칭하고 '범죄 조사국'이라는 이름의 임대 사무실에서 '기부금'을 갈취한 혐의로 남성 6명을 체포했다.

경찰에 따르면, '국제 경찰 및 범죄 조사국'이라는 이름으로 운영된 이 사무실은 경찰과 유사한 색상과 로고로 장식되어 있었으며, 뉴델리 위성 도시 노이다에 위치해 있었다. 경찰은 일요일 늦은 시간에 발표한 성명에서 이 사실을 밝혔다.

피의자들은 자신들이 '인터폴' 및 기타 국제 범죄 단체와 연관이 있다고 주장했다.