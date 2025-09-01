세계
3분 읽기
파키스탄 북부에서 군 헬리콥터 추락, 탑승자 5명 사망
길기트-발티스탄 지역의 디아머 지구에서 '기술적 결함'으로 인해 헬리콥터 사고가 발생했다고 정부 대변인이 밝혔다.
파키스탄 북부에서 군 헬리콥터 추락, 탑승자 5명 사망
파키스탄 북부에서 군용 헬기 추락, 탑승자 5명 사망 / AA
2025년 9월 1일

북부 파키스탄에서 정기 비행 중이던 군 헬리콥터가 추락해 탑승 중이던 두 명의 조종사와 세 명의 기술자가 사망했다고 정부 대변인이 전했습니다.

파이줄라 파라크 지역 정부 대변인은 헬리콥터가 기술적 결함으로 인해 길기트-발티스탄 지역에서 추락한 뒤 화재가 발생했다고 밝혔습니다. 그는 추가적인 세부 사항은 제공하지 않았으며, 당국이 현재 사고 원인을 조사 중이라고 말했습니다.

그는 이 헬리콥터가 최근 지역의 비와 홍수로 인해 길기트-발티스탄 정부가 구호 및 구조 임무에 사용하던 것이라고 설명했습니다.

헬리콥터는 새로 제안된 헬리패드에서 시험 착륙을 진행하던 중이었습니다.

추천

구조팀은 사고 현장에 도착해 구조 작업을 시작했습니다.

추락 원인에 대한 즉각적인 발표는 없었으나, 길기트-발티스탄 정부 대변인은 "기술적 결함"을 언급했습니다.

지난달에도 홍수 피해를 입은 북서부 바자우르 지역에 구호 물자를 운반하던 헬리콥터가 악천후로 인해 추락해 탑승자 5명이 모두 사망했습니다. 또한, 2024년 9월에는 또 다른 헬리콥터가 엔진 고장으로 북서부에서 추락해 6명이 사망했습니다.

출처:AA, AP
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us