트럼프 행정부는 국제 학생, 문화 교환 방문자, 외국 언론인이 미국에 체류할 수 있는 기간을 제한하는 새로운 규정을 추진하고 있습니다.

목요일 연방 관보에 발표된 이 제안은 학생들에게 발급되는 F 비자, 교환 방문자에게 발급되는 J 비자, 외국 언론인에게 발급되는 I 비자에 대해 기존의 '신분 유지 기간'을 종료할 것입니다.

해당 시스템에서는 비자 조건을 준수하는 한 프로그램이나 업무 기간 동안 체류할 수 있도록 허용했습니다.

대신 국토안보부(DHS)는 고정된 기간을 도입하려고 합니다.

초안 규정에 따르면, 학생 및 교환 방문자 비자는 최대 4년으로 제한됩니다.

외국 언론인은 240일, 중국 국적자의 경우 단 90일로 될 것입니다.

현재 비자는 조건을 준수하는 한 갱신 신청 없이 비자가 유효합니다.

‘비자 남용’

제안된 변경 사항은 비자 소지자가 학업 또는 업무를 완료하는 데 더 많은 시간이 필요한 경우 연장을 요청해야 합니다.