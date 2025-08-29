트럼프 행정부는 국제 학생, 문화 교환 방문자, 외국 언론인이 미국에 체류할 수 있는 기간을 제한하는 새로운 규정을 추진하고 있습니다.
목요일 연방 관보에 발표된 이 제안은 학생들에게 발급되는 F 비자, 교환 방문자에게 발급되는 J 비자, 외국 언론인에게 발급되는 I 비자에 대해 기존의 '신분 유지 기간'을 종료할 것입니다.
해당 시스템에서는 비자 조건을 준수하는 한 프로그램이나 업무 기간 동안 체류할 수 있도록 허용했습니다.
대신 국토안보부(DHS)는 고정된 기간을 도입하려고 합니다.
초안 규정에 따르면, 학생 및 교환 방문자 비자는 최대 4년으로 제한됩니다.
외국 언론인은 240일, 중국 국적자의 경우 단 90일로 될 것입니다.
현재 비자는 조건을 준수하는 한 갱신 신청 없이 비자가 유효합니다.
‘비자 남용’
제안된 변경 사항은 비자 소지자가 학업 또는 업무를 완료하는 데 더 많은 시간이 필요한 경우 연장을 요청해야 합니다.
DHS는 공지에서 "대부분의 비이민 분류는 고정된 기간 동안 체류가 허용되는 것과는 달리, F, J, 그리고 대부분의 I 분류는 현재 비이민 분류 조건을 준수하는 기간 동안 체류가 허용되고 있다"고 밝혔습니다.
"DHS는 신분 유지 기간에서 고정된 체류 기간으로 변경하는 규정을 수정할 것을 제안한다"고 밝혔습니다.
관계자들은 새로운 시스템이 '비자 남용'을 방지하고, 해당 카테고리로 미국에 입국하는 사람들을 '적절히 심사하고 감독'할 수 있는 정부의 능력을 향상시키기 위해 설계되었다고 밝혔습니다.
이 규정은 국제 학생과 외국 언론인들에게 의존하는 대학 및 언론 기관으로부터 우려를 불러일으켰습니다.
비판자들은 이 변화가 이미 입국 전에 광범위한 심사를 받는 개인과 기관에 불확실성과 행정적 부담을 초래할 수 있다고 주장합니다.
대중은 연방 전자 규정 포털을 통해 이 제안에 대해 30일 동안 피드백을 제출할 수 있습니다.
DHS는 규정을 최종 확정하기 전에 의견을 검토할 예정입니다.