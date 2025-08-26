미국 도널드 트럼프 대통령은 연방준비제도(Fed) 이사 리사 쿡을 모기지 사기 혐의를 이유로 자리에서 해임했다고 발표했습니다.
트럼프는 자신이 소유한 소셜 미디어 플랫폼 '트루스 소셜'에 공유한 서한에서 쿡에게 "당신은 즉시 효력을 발휘하는 연방준비제도 이사회 이사직에서 해임되었습니다"라고 통보했습니다.
트럼프는 쿡의 해임에 대해 "충분한 이유"가 있다며, 쿡이 미시간과 조지아 주의 부동산과 관련된 상충되는 모기지 문서에 서명했다는 형사 고발을 근거로 들었습니다.
트럼프는 "두 번째 약정을 할 때 첫 번째 약정을 몰랐다는 것은 상상할 수 없는 일입니다"라고 썼습니다.
"미국 국민은 정책을 설정하고 연방준비제도를 감독하는 데 맡겨진 이사들의 정직성에 대해 완전한 신뢰를 가질 수 있어야 합니다. 그러나 당신의 기만적이고 잠재적으로 범죄적인 재정 문제로 인해, 국민은 물론 저도 당신의 진실성을 신뢰할 수 없습니다"라고 덧붙였습니다.
오랜 문제
트럼프는 지난주 쿡에게 사임하지 않으면 해임하겠다고 경고했습니다.
2022년 조 바이든 전 대통령에 의해 연준 이사회에 지명된 쿡은 이전에 어떠한 잘못도 부인하며 "압박에 굴복해 사임할 의사가 없다"고 밝혔습니다.
이러한 혐의는 연방주택금융청(FHFA) 국장 빌 풀트가 쿡을 모기지 사기로 비난하며 법무부에 이 문제를 제기한 이후 제기되었습니다. 풀트는 연준 의장 제롬 파월의 강력한 비판자로 알려져 있습니다.
연준 이사회에 바이든 전 대통령이 임명한 다른 두 명의 이사는 아직 임기가 남아 있으며, 파월 의장은 중앙은행 의장 임기가 끝난 후에도 2028년까지 이사로 남을 수 있습니다.
미국 중앙은행 관계자들에게 재정 문제는 최근 몇 년간 지속적으로 제기된 문제입니다. 2021년에는 댈러스와 보스턴 연준 은행의 당시 총재들이 금융 시장에서의 적극적인 거래가 드러난 후 사임했습니다.
이후 연준 내부 감찰관은 두 사람의 잘못을 발견하지 못했지만, 중앙은행 감찰관은 그들의 거래가 이해 상충의 여지를 남겼다고 밝혔습니다. 이러한 논란에 대응하여 연준은 관계자들의 개인 투자 윤리 규정을 강화했습니다.