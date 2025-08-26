미국 도널드 트럼프 대통령은 연방준비제도(Fed) 이사 리사 쿡을 모기지 사기 혐의를 이유로 자리에서 해임했다고 발표했습니다.

트럼프는 자신이 소유한 소셜 미디어 플랫폼 '트루스 소셜'에 공유한 서한에서 쿡에게 "당신은 즉시 효력을 발휘하는 연방준비제도 이사회 이사직에서 해임되었습니다"라고 통보했습니다.

트럼프는 쿡의 해임에 대해 "충분한 이유"가 있다며, 쿡이 미시간과 조지아 주의 부동산과 관련된 상충되는 모기지 문서에 서명했다는 형사 고발을 근거로 들었습니다.

트럼프는 "두 번째 약정을 할 때 첫 번째 약정을 몰랐다는 것은 상상할 수 없는 일입니다"라고 썼습니다.

"미국 국민은 정책을 설정하고 연방준비제도를 감독하는 데 맡겨진 이사들의 정직성에 대해 완전한 신뢰를 가질 수 있어야 합니다. 그러나 당신의 기만적이고 잠재적으로 범죄적인 재정 문제로 인해, 국민은 물론 저도 당신의 진실성을 신뢰할 수 없습니다"라고 덧붙였습니다.

관련 TRT Global - Can Trump fire Powell? Here's what's at stake

오랜 문제