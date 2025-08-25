워싱턴 DC에 배치된 미국 주 방위군 대원들이 현재 무기를 소지하고 있으며, 일요일 "구금 조치가 발생할 수 있으며, 이는 체포로 이어질 수 있다"고 경고했습니다.

워싱턴 포스트가 보도한 이 발표는 도널드 트럼프 대통령이 미국 수도에서 경찰 업무를 연방 정부가 강화하는 데 있어 군사적 역할 확대를 시사합니다.

합동기동부대-DC 대변인은 성명을 통해, 워싱턴 DC와 여섯 개 주에서 온 대원들을 포함하는 이번 배치에 따라 방위군 대원들은 M4 카빈 소총과 M17 권총을 포함한 표준 무기를 지급받을 것이라고 밝혔습니다.

일요일, 유니언스테이션에서 권총을 소지한 방위군 대원들이 목격되었습니다. 성명에 따르면, 이들은 "최후의 수단으로만, 그리고 임박한 사망 또는 심각한 신체적 피해의 위협에 대응하여서만 무력을 사용할 수 있도록 허용하는" 규정에 따라 작전하고 있습니다.