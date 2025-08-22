한국은 금요일 남아메리카 국가에서 조류 독감이 발생한 후 아르헨티나에서 가금류 및 관련 제품의 수입을 중단한다고 발표했다고 현지 언론이 보도했다.

농림축산식품부는 이번 정지 조치가 아르헨티나에서 발생한 일요일 이후 선적된 화물에 적용된다고 밝혔다고 연합뉴스가 보도했다.

8월 3일 이후 아르헨티나에서 선적되어 국내에 도착하는 모든 가금류 제품은 고병원성 조류 인플루엔자(AI)에 대한 의무 검사를 받아야 한다.

"아르헨티나 제품은 작년 한국 가금류 수입의 0.2%에 불과했기 때문에 국내 공급에 미치는 영향은 제한적일 것입니다."라고 농림부 관계자는 말했다.

아르헨티나는 일요일 부에노스아이레스 지방의 한 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자 H5N1형이 확인되었다고 밝혔으며, 이는 한국이 12월에 아르헨티나 가금류 수입을 승인한 이후 첫 번째 발생이다.