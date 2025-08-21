아시아
3분 읽기
이재명 대통령, 북한에 대한 3단계 '비핵화 계획' 추진 공언
6월 초에 취임한 이 대통령이 북한에 핵무기 프로그램을 없애도록 설득하기 위한 계획을 발표한 것은 이번이 처음이다.
이재명 대통령, 북한에 대한 3단계 '비핵화 계획' 추진 공언
북한은 이미 이 대통령의 평화 제안과 대화 제의를 거부했다. / AP
2025년 8월 21일

대한민국 대통령은 북한이 핵 프로그램을 포기하도록 설득하기 위해 3단계 "비핵화 계획"을 추진할 것이며, 1단계에서 평양의 핵 및 미사일 프로그램을 동결하려고 한다고 밝혔다.

이재명 대통령은 2단계와 최종 단계에서 북한의 핵 프로그램을 "감축 및 해체"하려고 노력할 것이라고 서울에 본사를 둔 연합뉴스에서 보도했다. 이는 일본 총리인 이시바 시게루와의 정상 회담을 위해 도쿄를 방문하기 전에 진행된 인터뷰의 공식 요약본을 인용한 것이다.

일본 일간지 요미우리 신문과의 인터뷰에서 이 대통령은 서울이 미국과의 "견고한" 동맹을 바탕으로 평양과의 대화를 위한 적극적인 노력을 통해 전략을 추구하고 있다고 말했다.

6월 초에 취임한 이 대통령이 북한에 핵무기 프로그램을 없애도록 설득하기 위한 계획을 발표한 것은 이번이 처음이다.

추천

북한은 이미 이 대통령의 평화 제안과 대화 제의를 거부했다.

관련TRT Global - 북한, 한국의 “기만적인 유화 공세” 비난

오랜 동맹국인 미국과의 긴밀한 공조를 유지하면서 이 대통령은 서울이 목표 달성을 위한 조건을 확립하기 위해 남북 대화를 적극적으로 추진할 것이라고 말했다.

이시바 총리와의 정상 회담을 마친 후 이 대통령은 다음 주 월요일에 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상 회담을 위해 워싱턴으로 향할 예정이다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us