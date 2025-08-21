수요일, 대한민국은 북한과의 적대적인 시대를 뒤로하고, 한국의 평화 노력을 "기만적인 유화 공세"라고 비판한 북한의 반응에 대해 "유감"을 표명했다고 현지 언론이 보도했다.

이재명 대통령 정부는 "적대와 대결의 시대를 뒤로하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열어나갈 것"이라고 대통령실은 밝혔다.

대한민국 대통령실의 반응은 김여정 북한 노동당 부부장이 이 관계 개선 시도가 "불가능하다"고 말한 후에 나왔다.

김 부부장은 북한 외무성 고위 간부들에게 "화해의 손을 내미는 척하면서 재개된 합동 군사 연습은 우리의 핵과 미사일 능력을 조기에 '제거'하고 공화국 영토로 공격을 확대하는 것을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다"고 말했다.