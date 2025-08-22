대한민국은 미국의 관세로 인한 무역 역풍으로 인해 올해 경제 성장률 전망치를 낮추면서 인공지능에 대한 투자를 최우선 정책 과제로 삼겠다고 금요일에 약속했다.

이재명 정부 첫 반기 경제 정책 계획에서 기획재정부는 2025년 하반기부터 30개의 주요 AI 및 혁신 프로젝트에 대한 정책 패키지를 도입할 것이라고 밝혔다.

여기에는 로봇, 자동차, 선박, 가전 제품, 드론, 공장 및 칩을 위한 인공지능 기술과 첨단 소재가 포함된다.

정책 계획은 대한민국을 세계 3대 AI 강국으로 만들고 세계 최저 출산율을 가진 국가에서 잠재적 경제 성장률을 높이는 것을 목표로 한다고 기획재정부는 밝혔다.

정부는 재정 투자, 세금 감면 및 규제 개선과 같은 조치를 패키지에 포함할 계획이며, 전략적 부문에 투자하기 위해 민간 부문과 공동으로 100조 원(715억 6천만 달러) 규모의 기금을 조성할 것이라고 밝혔다.