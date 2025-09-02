튀르키예
3분 읽기
튀르키예, OSCE의 민스크 그룹 해체 결정 환영
튀르키예 외교부는 이번 조치를 아르메니아-아제르바이잔 평화 프로세스의 이정표로 평가했다.
튀르키예는 분쟁에서 아제르바이잔을 일관되게 지지해왔으며, 이번 해체 결정을 남캅카스 지역의 지속 가능한 평화를 위한 진전으로 평가했다. / AA
2025년 9월 2일

튀르키예는 유럽안보협력기구(OSCE)가 민스크 그룹을 해체하기로 한 결정을 환영했습니다. 민스크 그룹은 30여 년 전 아르메니아와 아제르바이잔 간의 카라바흐 지역 분쟁을 중재하기 위해 설립된 기구입니다.

튀르키예 외교부는 화요일 성명을 통해 "2025년 9월 1일 OSCE 장관회의에서 민스크 그룹과 그 산하 구조를 해체하기로 한 결정을 환영한다"고 밝혔습니다.

성명은 이어 "두 나라의 공동 노력으로 이루어진 이번 역사적 결정은 아제르바이잔과 아르메니아 간 평화 프로세스에서 중요한 이정표 중 하나를 구성한다"고 덧붙였습니다.

민스크 그룹은 1992년에 카라바흐 분쟁의 평화적 해결을 촉진하기 위해 설립되었으며, 러시아, 미국, 프랑스가 공동 의장을 맡아왔습니다. 그러나 이 그룹은 지속 가능한 해결책을 도출하는 데 실패했습니다. 아제르바이잔은 오랫동안 그룹의 해체를 요구해왔으며, 이를 아르메니아와의 공식 평화 협정을 진전시키기 위한 전제 조건으로 삼았습니다.

그룹 해체 결정은 8월 8일 백악관에서 열린 정상회의 이후 이루어졌습니다. 이 회의는 도널드 트럼프 미국 대통령이 주최했으며, 이 자리에서 아제르바이잔의 일함 알리예프 대통령과 아르메니아의 니콜 파시냔 총리가 회담을 가졌습니다. 이후 양국 외교부 장관들은 OSCE에 그룹 해체를 공동 요청했습니다.

튀르키예는 분쟁에서 아제르바이잔을 일관되게 지지해왔으며, 이번 해체 결정을 남캅카스 지역의 지속 가능한 평화를 위한 진전으로 평가했습니다.

출처:TRT World & Agencies
