튀르키예는 유럽안보협력기구(OSCE)가 민스크 그룹을 해체하기로 한 결정을 환영했습니다. 민스크 그룹은 30여 년 전 아르메니아와 아제르바이잔 간의 카라바흐 지역 분쟁을 중재하기 위해 설립된 기구입니다.

튀르키예 외교부는 화요일 성명을 통해 "2025년 9월 1일 OSCE 장관회의에서 민스크 그룹과 그 산하 구조를 해체하기로 한 결정을 환영한다"고 밝혔습니다.

성명은 이어 "두 나라의 공동 노력으로 이루어진 이번 역사적 결정은 아제르바이잔과 아르메니아 간 평화 프로세스에서 중요한 이정표 중 하나를 구성한다"고 덧붙였습니다.

민스크 그룹은 1992년에 카라바흐 분쟁의 평화적 해결을 촉진하기 위해 설립되었으며, 러시아, 미국, 프랑스가 공동 의장을 맡아왔습니다. 그러나 이 그룹은 지속 가능한 해결책을 도출하는 데 실패했습니다. 아제르바이잔은 오랫동안 그룹의 해체를 요구해왔으며, 이를 아르메니아와의 공식 평화 협정을 진전시키기 위한 전제 조건으로 삼았습니다.