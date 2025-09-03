튀르키예의 영부인 에미네 에르도안 여사는 상하이협력기구(SCO) 제25차 정상회의를 계기로 중국의 펑리위안 여사가 주최한 문화 프로그램에 참석했습니다.

튀르키예 대통령실은 월요일 성명을 통해, 에미네 여사가 행사에 도착했을 때 펑 여사의 따뜻한 환영을 받았으며, 이 행사는 각국 정상의 배우자들이 가족 사진을 찍고 참가국들의 다양한 전통을 강조하는 문화 프로그램에 참석하기 위해 마련되었다고 전했습니다.

네팔, 아르메니아, 말레이시아, 몽골, 아제르바이잔, 이란, 이집트, 우즈베키스탄의 영부인들과 이란 대통령의 딸도 이 행사에 참석했습니다.

이 모임은 참가자들이 문화유산과 공유 가치에 대한 견해를 교환할 수 있는 기회를 제공했다고 성명은 밝혔습니다.

행사 후 에미네 에르도안 여사는 소셜 미디어를 통해 펑 여사가 주최한 회의에 참석하게 되어 기쁘다는 소감을 밝혔습니다.