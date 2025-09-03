2025년 9월 3일
튀르키예의 영부인 에미네 에르도안 여사는 상하이협력기구(SCO) 제25차 정상회의를 계기로 중국의 펑리위안 여사가 주최한 문화 프로그램에 참석했습니다.
튀르키예 대통령실은 월요일 성명을 통해, 에미네 여사가 행사에 도착했을 때 펑 여사의 따뜻한 환영을 받았으며, 이 행사는 각국 정상의 배우자들이 가족 사진을 찍고 참가국들의 다양한 전통을 강조하는 문화 프로그램에 참석하기 위해 마련되었다고 전했습니다.
네팔, 아르메니아, 말레이시아, 몽골, 아제르바이잔, 이란, 이집트, 우즈베키스탄의 영부인들과 이란 대통령의 딸도 이 행사에 참석했습니다.
이 모임은 참가자들이 문화유산과 공유 가치에 대한 견해를 교환할 수 있는 기회를 제공했다고 성명은 밝혔습니다.
행사 후 에미네 에르도안 여사는 소셜 미디어를 통해 펑 여사가 주최한 회의에 참석하게 되어 기쁘다는 소감을 밝혔습니다.
“톈진의 문화와 건축적 풍요로움을 탐구한 이 특별한 프로그램에서 우리는 우호적인 대화를 나누고 평화, 가족, 환경, 문화 협력과 같은 공유 가치에 대해 의견을 교환했습니다,”라고 그녀는 말했습니다.
“이러한 의미 있는 만남들이 우리 국가들 간의 유대를 더욱 강화하기를 바랍니다.”
중국의 시진핑 국가주석은 SCO 이틀간의 정상회의와 국제기구 지도자들 외에도 약 20개국의 국가 및 정부 수반들이 참석한 'SCO 플러스'를 주최했습니다.
이는 SCO 역사상 최대 규모의 모임이었으며, 2001년 블록이 형성된 이후 중국이 다섯 번째로 주최한 회의였습니다.
