디펜스 뉴스의 탑 100 목록에 따르면, 2025년 튀르키예 방위산업체 5곳이 세계에서 가장 가치 있는 방위산업체 100위 안에 들었다.
아셀산은 목록에서 가장 가치 있는 튀르키예 방위산업체로, 방위 수입 35억 4천만 달러로 43위를 차지했다.
한편, 튀르키예 항공우주 산업(TAI)은 47위, 로켓산은 71위, 아스팟은 78위, MKE는 80위를 기록했다.
TAI는 전년도 목록에 비해 3단계 상승했고, 아스팟은 16단계, MKE는 4단계 상승했다.
한편, 목록의 상위 10개 기업에는 미국 기업 6곳, 중국 기업 2곳, 영국과 프랑스 기업이 각각 1곳씩 포함되었다.
록히드 마틴은 방위 수입 683억 9천만 달러로 1위를 유지했으며, RTX와 중국항천과기집단공사가 그 뒤를 이었다.
노스롭 그루먼은 4위, 제너럴 다이내믹스는 5위를 차지했으며, BAE 시스템즈는 6위를 기록했다.
보잉은 7위, 중국선박그룹유한공사는 8위, L3해리스 테크놀로지스는 9위, 탈레스는 10위를 차지했다.
이 목록에는 미국 기업 48곳, 영국 기업 6곳, 튀르키예, 프랑스, 중국 기업이 각각 5곳, 독일 기업 4곳, 한국과 이스라엘 기업이 각각 3곳씩 포함되었다.
