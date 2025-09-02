튀르키예
2분 읽기
2025년 튀르키예 방위산업체 5곳, 글로벌 100위 안에 진입
아셀산은 목록에서 가장 가치 있는 튀르키예 방위산업체로, 방위 수입 35억 4천만 달러로 43위를 차지했다.
2025년 튀르키예 방위산업체 5곳, 글로벌 100위 안에 진입
이 목록에는 미국 기업 48곳, 영국 기업 6곳, 튀르키예, 프랑스, 중국 기업이 각각 5곳, 독일 기업 4곳, 한국과 이스라엘 기업이 각각 3곳씩 포함되었다. / TRT World
2025년 9월 2일

디펜스 뉴스의 탑 100 목록에 따르면, 2025년 튀르키예 방위산업체 5곳이 세계에서 가장 가치 있는 방위산업체 100위 안에 들었다.

아셀산은 목록에서 가장 가치 있는 튀르키예 방위산업체로, 방위 수입 35억 4천만 달러로 43위를 차지했다.

한편, 튀르키예 항공우주 산업(TAI)은 47위, 로켓산은 71위, 아스팟은 78위, MKE는 80위를 기록했다.

TAI는 전년도 목록에 비해 3단계 상승했고, 아스팟은 16단계, MKE는 4단계 상승했다.

관련TRT Global - '강철 돔': 튀르키예의 새로운 공중 방어 방패의 작동 원리

한편, 목록의 상위 10개 기업에는 미국 기업 6곳, 중국 기업 2곳, 영국과 프랑스 기업이 각각 1곳씩 포함되었다.

추천

록히드 마틴은 방위 수입 683억 9천만 달러로 1위를 유지했으며, RTX와 중국항천과기집단공사가 그 뒤를 이었다.

노스롭 그루먼은 4위, 제너럴 다이내믹스는 5위를 차지했으며, BAE 시스템즈는 6위를 기록했다.

보잉은 7위, 중국선박그룹유한공사는 8위, L3해리스 테크놀로지스는 9위, 탈레스는 10위를 차지했다.

이 목록에는 미국 기업 48곳, 영국 기업 6곳, 튀르키예, 프랑스, 중국 기업이 각각 5곳, 독일 기업 4곳, 한국과 이스라엘 기업이 각각 3곳씩 포함되었다.

관련TRT Global - 튀르키예 국방 산업의 놀라운 성장 배경은 무엇인가?
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us