유나이티드 항공, 기술적 결함으로 인해 전국 운항 중단... 현재 해결됨
미 전역 주요 공항의 항공편 운항이 시스템 오류로 중단되었으며, 항공사는 지연이 계속될 것이라고 경고합니다. / AP
12시간 전

유나이티드 항공은 시카고, 덴버, 뉴어크, 휴스턴, 샌프란시스코를 포함한 주요 공항에서 운영에 차질을 빚은 기술 문제로 인해 미국 주요 노선의 항공편 운항을 중단했습니다.

미국 연방항공청(FAA)은 전국적인 운항 차질을 확인하며, 처음에는 시카고행 유나이티드 항공편의 출발을 전면 중단시켰다가 이후 권고를 확대했습니다.

항공사는 오후 늦게 문제가 해결되었다고 밝혔지만, 지연이 저녁까지 계속될 수 있다고 경고했습니다.

유나이티드 항공은 성명에서 "안전이 최우선이며, 고객들이 목적지에 도착할 수 있도록 최선을 다하겠습니다"라고 밝히며, 서비스 중단의 성격에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았습니다.

전국적으로 여행객들은 혼란과 불만을 겪었습니다.

유나이티드 항공은 소셜 미디어를 통해 피해를 입은 고객들에게 사과하며, "안녕하세요. 오늘 여행에 불편을 드려 사과드립니다. 저희 팀은 서비스 중단을 최대한 빨리 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 인내심을 가져주셔서 감사합니다"라고 전했습니다.

근본적인 기술 문제는 해결되었음에도 불구하고, 여행객들은 지속적인 지연에 대비하고 공항으로 출발하기 전에 항공편 상태를 확인할 것을 권장받았습니다.

출처:TRT World & Agencies
