유나이티드 항공은 시카고, 덴버, 뉴어크, 휴스턴, 샌프란시스코를 포함한 주요 공항에서 운영에 차질을 빚은 기술 문제로 인해 미국 주요 노선의 항공편 운항을 중단했습니다.

미국 연방항공청(FAA)은 전국적인 운항 차질을 확인하며, 처음에는 시카고행 유나이티드 항공편의 출발을 전면 중단시켰다가 이후 권고를 확대했습니다.

항공사는 오후 늦게 문제가 해결되었다고 밝혔지만, 지연이 저녁까지 계속될 수 있다고 경고했습니다.