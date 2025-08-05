세계
멕시코 당국, 과나후아토 주에서 32구의 시신 발견
당국은 시신을 확인하는 작업을 진행 중이라고 밝혔다.
과나후아토는 최근 몇 년간 지속적인 폭력 사태로 고통받고 있다. / AP
2025년 8월 5일

멕시코 중부 과나후아토 주 당국은 이라푸아토 시의 한 부지에서 32구의 시신이 발견되었으며, 이 중 거의 절반이 신원이 확인되었다고 발표했습니다.

과나후아토 주 검찰청은 월요일 X를 통해, 이라푸아토 북쪽 라 칼레라 지역의 한 부지에서 비밀 매장지에서 시신들이 발견되었다고 밝혔습니다. 이 지역은 멕시코시티에서 약 320킬로미터(200마일) 떨어져 있습니다.

검찰에 따르면, 법의학 팀은 7월 30일부터 해당 장소에서 작업을 진행해 왔으며, 나머지 시신들의 신원을 확인하기 위해 노력하고 있다고 전했습니다.

이번 발견은 이라푸아토에서 열린 거리 파티에서 발생한 총격 사건으로 12명이 사망한 지 두 달도 채 되지 않아 이루어진 것입니다.

과나후아토 주는 최근 몇 년간 강력한 할리스코 신세대 카르텔과 현지 조직인 산타 로사 데 리마 범죄 조직 간의 갈등으로 인해 지속적인 폭력 사태를 겪고 있습니다. 올해 1월부터 7월까지 이 주에서만 1,500건 이상의 살인 사건이 발생했습니다.

조직 범죄 단체들은 종종 희생자들을 비밀 매장지에 묻는 것으로 알려져 있습니다. 현재 멕시코 정부가 집계한 실종자 수는 약 13만 2천 명에 달합니다.

출처:AP
발견
