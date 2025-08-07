도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 행정부가 러시아산 석유를 계속 구매하는 국가들에 대해 "훨씬 더 많은" 2차 제재를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 이는 인도에 대한 새로운 제재를 발표한 지 몇 시간 만에 나온 발언입니다.

트럼프 대통령은 수요일 백악관에서 기자들에게 "더 많은 것을 보게 될 것입니다. 정말 많은 2차 제재를 보게 될 것입니다"라고 말하며, 중국이 다음 제재 대상국 중 하나가 될 가능성을 시사했습니다.

트럼프 대통령은 베이징이 유사한 조치를 받을 것인지에 대한 질문에 "그럴 수도 있습니다. 우리가 어떻게 하느냐에 달려 있습니다. 그럴 수도 있습니다"라고 답하며, 중국과의 현재 진행 중인 무역 협상이 진전을 보이고 있다고 주장했습니다.

그날 오전, 트럼프 대통령은 뉴델리가 러시아 원유를 "계속 재판매하고 이익을 취한다"고 주장하며 이에 대한 대응으로 인도 수입품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.