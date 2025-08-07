세계
3분 읽기
트럼프, 인도 제재 후 러시아산 석유 구매 국가에 '훨씬 더 많은' 2차 제재 공약
미국 대통령은 러시아산 석유를 구매하는 국가들에 대해 더 많은 관세가 부과될 수 있으며, 잠재적 대상에는 중국도 포함된다고 밝혔다.
트럼프는 러시아산 석유 수입과 관련하여 인도를 제재한 후 '훨씬 더 많은' 2차 제재를 가하겠다고 공언했다. / AP
11시간 전

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 행정부가 러시아산 석유를 계속 구매하는 국가들에 대해 "훨씬 더 많은" 2차 제재를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 이는 인도에 대한 새로운 제재를 발표한 지 몇 시간 만에 나온 발언입니다.

트럼프 대통령은 수요일 백악관에서 기자들에게 "더 많은 것을 보게 될 것입니다. 정말 많은 2차 제재를 보게 될 것입니다"라고 말하며, 중국이 다음 제재 대상국 중 하나가 될 가능성을 시사했습니다.

트럼프 대통령은 베이징이 유사한 조치를 받을 것인지에 대한 질문에 "그럴 수도 있습니다. 우리가 어떻게 하느냐에 달려 있습니다. 그럴 수도 있습니다"라고 답하며, 중국과의 현재 진행 중인 무역 협상이 진전을 보이고 있다고 주장했습니다.

그날 오전, 트럼프 대통령은 뉴델리가 러시아 원유를 "계속 재판매하고 이익을 취한다"고 주장하며 이에 대한 대응으로 인도 수입품에 25%의 추가 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.

이 관세는 21일 후 발효될 예정입니다.

관련TRT Global - In trade talks, Modi may not benefit from any diplomatic goodwill or personal rapport with Trump

이 명령은 또한 마코 루비오 국무장관과 스콧 베선트 재무장관에게 러시아산 석유를 "직접 또는 간접적으로" 수입하는 다른 국가들을 식별하도록 지시하고 있습니다.

이 발표는 트럼프 대통령이 스티브 위트코프 특사가 러시아 관리들과의 회담을 위해 모스크바를 방문한 후 미국이 추가 제재 여부를 "결정할 것"이라고 밝힌 지 하루 만에 나온 것입니다.

출처:TRT World & Agencies
