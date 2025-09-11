수요일, 서울에 있는 국방부는 한국 군 기지에서 실사격 모의 훈련 중 발생한 폭발로 인해 최소 10명의 군인이 부상을 입었다고 발표했습니다.

이 폭발은 북부 접경 도시 파주의 한 군 기지에서 발생했으며, 해당 포병부대는 실탄 없이 실사격 절차를 모의하는 훈련을 진행 중이었다고 국방부는 성명을 통해 밝혔습니다.

"수요일 오후 3시 24분(GMT 0624)경, 포격과 연기를 모의 실험하기 위해 설계된 훈련용 탄약이 예상치 못하게 폭발했다"고 성명은 전했습니다.

국방부는 최소 10명의 군인이 부상을 입었으며, 이 중 두 명은 팔과 허벅지에 심각한 화상을 입었다고 밝혔습니다.

국방부 성명에 따르면 군 의료진은 현장에서 응급처치를 제공했으며, 소방 및 구조 당국은 구급차 6대를 파견했습니다.

추가적인 세부 사항은 제공하지 않았지만, 폭발 원인에 대한 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.