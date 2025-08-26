이재명 대한민국 대통령은 워싱턴에서 열린 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 양국 동맹을 현대화하기로 합의했다고 밝히며, 더 긴밀한 방위 및 경제 협력을 강화하겠다고 약속했습니다.

이 대통령은 전략국제문제연구소(CSIS)에서 연설하며, 한국이 미래 전쟁에서 승리할 수 있는 '스마트 군'으로 군을 변모하기 위해 국방 예산을 확대할 것이라고 말했습니다.

이 대통령은 트럼프 대통령과의 정상회담에 대해 "우리 양국은 새로운 위협과 기술에 발맞춰 동맹이 진화해야 한다는 데 동의했다"고 밝혔습니다. 이번 회담은 이 대통령 취임 후 첫 번째 정상회담이었습니다.

이번 정상회담에서는 서울과 워싱턴 간의 깊어지는 관계를 보여주는 여러 주요 비즈니스 발표도 있었습니다.

막대한 투자

대한민국의 삼성중공업은 미국 비거 마린 그룹과 미 해군 선박 유지보수에 관한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.

회사는 미국 파트너와의 공동 조선 사업을 적극적으로 추진할 것이라고 덧붙였습니다.

현대자동차그룹은 연간 3만 대 생산 능력을 갖춘 첨단 로봇 공장을 미국에 설립할 것이라고 발표했습니다.

회사는 이번 조치로 미국 내 총 투자액이 260억 달러로 증가했다고 밝혔습니다.

별도로, 보잉은 대한항공에 103대의 항공기를 판매하기로 계약을 체결했다고 발표했으며, 이는 서울이 미국 군용 및 민간 항공기의 주요 구매자로서의 역할을 강화하고 있음을 보여줍니다.

트럼프는 이러한 발표를 환영하며 한국을 "미국 군사 장비의 큰 구매자"라고 칭했습니다.