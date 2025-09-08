아시아
트럼프, 조지아 공장에서 한국인 노동자 체포 후 외국 기업에 경고
미국에서 현대-LG 배터리 공장을 급습하여 불법 노동자 혐의를 받는 약 300명이 구금되었다.
트럼프 대통령은 미국 제조업 부흥을 약속하는 동시에 수백만 명의 미등록 이민자를 추방하겠다고 공언했다. / Reuters
2025년 9월 8일

도널드 트럼프 대통령은 일요일, 조지아주 남부에 건설 중인 현대-LG 배터리 공장에서 약 300명의 불법 혐의를 받는 한국인 노동자가 체포된 후 외국 기업들에게 미국 법을 준수할 것을 경고했습니다.

이번 체포는 트럼프 대통령의 전국적인 반이민 정책 추진 하에 지금까지 실시된 단일 장소 작전 중 가장 큰 규모로, 목요일 미국 당국이 단속하는 과정에서 이루어졌습니다.

대통령은 소셜 미디어에 "우리 국가의 이민법을 존중해 주십시오"라고 게시했습니다.

"당신들의 투자를 환영하며, 우리는 당신들이 매우 똑똑한 인재들을 합법적으로 데려오는 것을 권장합니다... 우리가 요구하는 것은 미국인 노동자를 고용하고 훈련시키는 것입니다."

단속 영상에는 수갑을 차고 발목에 족쇄를 찬 체포된 노동자들이 버스에 탑승하는 모습이 담겼습니다.

LG에너지솔루션은 자사 직원 47명이 체포되었으며, 이 중 46명은 한국인이고 1명은 인도네시아인이라고 밝혔습니다.

해당 회사는 또한 체포된 사람들 중 약 250명이 자사 계약업체에 고용된 것으로 추정되며 대부분이 한국인이라고 전했습니다.

아시아에서 네 번째로 큰 경제 규모를 가진 한국은 미국 내 여러 공장을 둔 주요 자동차 및 전자제품 생산국입니다.

해당 기업들은 미국 시장에 접근하고 트럼프 대통령의 관세 위협을 피하기 위해 수십억 달러를 투자하여 미국에 공장을 건설해 왔습니다.

이재명 대통령은 지난달 방미 중 트럼프 대통령과 만났으며, 서울은 7월에 미국 투자에 3,500억 달러를 약속했습니다.

트럼프 대통령은 미국 제조업 부흥을 약속하는 동시에 수백만 명의 미등록 이민자를 추방하겠다고 공언했습니다.

투자자들에게 법을 준수할 것을 촉구하면서도, 트럼프 대통령은 국내 노동력의 기술 부족을 인정한 것으로 보입니다.

그는 한국과의 관계를 긴장시킨 이민세관단속국의 단속에 대해 "ICE는 그들이 불법 체류자였기 때문에 옳은 일을 한 것입니다,"라고 말했습니다.

"하지만 우리는 우리 국민이 스스로 할 수 있도록 훈련을 시키기 위해 추가 인력을 데려오는 방안을 마련해야 합니다."

서울은 일요일, 구금된 노동자들의 석방을 확보하기 위한 협상이 마무리되었으며, 그들이 곧 석방되어 귀국할 것이라고 발표했습니다.

LG에너지솔루션의 김기수 임원은 이날 오전 조지아로 향하는 비행기에 탑승하기 전 기자들에게 "현재 가장 시급한 과제는 LG에너지솔루션 직원들과 협력업체 직원들의 신속한 석방입니다"라고 말했습니다.

현대는 체포된 사람들 중 자사 직원은 없다고 밝혔습니다.

출처:TRT World and Agencies
