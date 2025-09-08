도널드 트럼프 대통령은 일요일, 조지아주 남부에 건설 중인 현대-LG 배터리 공장에서 약 300명의 불법 혐의를 받는 한국인 노동자가 체포된 후 외국 기업들에게 미국 법을 준수할 것을 경고했습니다.

이번 체포는 트럼프 대통령의 전국적인 반이민 정책 추진 하에 지금까지 실시된 단일 장소 작전 중 가장 큰 규모로, 목요일 미국 당국이 단속하는 과정에서 이루어졌습니다.

대통령은 소셜 미디어에 "우리 국가의 이민법을 존중해 주십시오"라고 게시했습니다.

"당신들의 투자를 환영하며, 우리는 당신들이 매우 똑똑한 인재들을 합법적으로 데려오는 것을 권장합니다... 우리가 요구하는 것은 미국인 노동자를 고용하고 훈련시키는 것입니다."

단속 영상에는 수갑을 차고 발목에 족쇄를 찬 체포된 노동자들이 버스에 탑승하는 모습이 담겼습니다.

LG에너지솔루션은 자사 직원 47명이 체포되었으며, 이 중 46명은 한국인이고 1명은 인도네시아인이라고 밝혔습니다.

해당 회사는 또한 체포된 사람들 중 약 250명이 자사 계약업체에 고용된 것으로 추정되며 대부분이 한국인이라고 전했습니다.

아시아에서 네 번째로 큰 경제 규모를 가진 한국은 미국 내 여러 공장을 둔 주요 자동차 및 전자제품 생산국입니다.

관련 TRT Global - 서울, 미국 이민 단속 중인 한국인 석방 협상 마무리됐다고 밝혀

해당 기업들은 미국 시장에 접근하고 트럼프 대통령의 관세 위협을 피하기 위해 수십억 달러를 투자하여 미국에 공장을 건설해 왔습니다.