영국에 본사를 둔 뉴스 통신사 로이터의 여러 직원들이 목요일 발표된 보고서에서 회사의 편집자와 경영진이 이스라엘에 편향적이라고 보는 점에 대해 공개적으로 발언했습니다.

이번 달 초, 이스라엘이 팔레스타인 기자 아나스 알 샤리프를 암살한 후, 로이터는 "이스라엘, 하마스 지도자라고 주장한 알자지라 기자를 살해하다"라는 제목의 기사를 게재했습니다.

알 샤리프가 이전에 2024년 로이터의 퓰리처상을 수상한 팀의 일원이었기 때문에 그러한 논쟁적인 제목의 선택은 논란을 불러일으켰다고 Declassified UK가 보도했습니다.

이 제목은 온라인에서 반발을 불러일으켰고, 로이터 직원들 사이에서도 불안을 야기했습니다. 일부 직원들은 사적으로 회사의 편집 결정이 이스라엘에 편향적이라고 우려를 표명했습니다.

1851년 런던에서 설립된 로이터는 현재 매일 10억 명 이상의 사람들에게 뉴스를 전달하고 있으며, 내부적으로 점점 더 많은 비판을 받고 있습니다.

여러 현직 및 전직 로이터 직원들은 익명으로 Declassified UK에 회사의 편집 문화가 팔레스타인의 고통을 경시한다고 증언했습니다.

심각한 편향

2024년 8월, 한 데스크 편집자는 가자 전쟁 보도에 대한 회사의 접근 방식이 자신의 가치관과 더 이상 맞지 않는다며 사임했습니다.

그는 보고서와 공개 서한을 첨부하며 경영진에게 핵심 저널리즘 원칙을 준수할 것을 촉구했지만, 로이터의 커뮤니케이션 부서는 이를 받은 적이 없다고 부인했습니다.

그러나 내부 관계자들은 Declassified UK에 이스라엘의 가자 전쟁 이후 로이터 기자들이 5주 동안 발표된 약 500개의 이스라엘-팔레스타인 관련 기사를 내부적으로 검토했다고 확인했습니다.

그 결과, 이스라엘의 관점과 사상자에 훨씬 더 많은 자원과 관심이 집중되었으며, 가자에서 팔레스타인 사망자가 훨씬 더 많음에도 불구하고 편향이 심각하다는 사실이 드러났습니다.

당시 팔레스타인 사망자는 11,000명을 넘었으며, 이는 이스라엘 사망자의 약 10배에 달했습니다.

로이터 통신에 따르면, "내부 보고에 대한 양적 및 질적 분석을 모두 수행하는 포괄적인 내부 조사"가 진행되었으며, 이는 Declassified UK에 다음과 같이 전해졌습니다.