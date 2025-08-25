에얄 자미르 이스라엘 참모총장은 일요일 베냐민 네타냐후 총리에게 현재 포로 교환 제안을 수용할 것을 촉구하며, 가자시티 점령이 인질들의 생명에 “심각한 위험”을 초래한다고 경고했습니다.

이러한 발언은 이스라엘 인질 가족들이 사랑하는 사람들의 석방을 보장하기 위한 합의를 촉구하며 압박을 가중시키는 가운데 나왔습니다.

목요일, 네타냐후 총리는 가자시티 점령과 주민 이주 계획을 지속하면서 모든 인질 석방을 위한 즉각적인 협상을 지시했습니다.

네타냐후의 발언은 그가 새로운 조건 하에서 합의를 모색하고 있음을 시사하며, 중재자들은 이스라엘의 이전 합의와 대체로 일치하고 최근 하마스가 수락한 이집트-카타르 제안에 대한 그의 공식적인 답변을 기다리고 있습니다.

“현재 테이블 위에 합의안이 있으며, 지금 받아들여야 합니다.”라고 자미르는 이스라엘 채널 13을 통해 전했습니다.

“군은 이를 완료하기 위한 조건을 제공했으며, 이제 결정은 네타냐후의 손에 달려 있습니다.”

참모총장은 가자시티 점령 계획에 대한 우려를 다시 제기했습니다.

“군은 가자를 점령할 수 있지만, 이 작전은 인질들의 생명을 심각하게 위협할 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.

인질 가족들은 자미르의 발언을 환영했습니다.