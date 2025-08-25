에얄 자미르 이스라엘 참모총장은 일요일 베냐민 네타냐후 총리에게 현재 포로 교환 제안을 수용할 것을 촉구하며, 가자시티 점령이 인질들의 생명에 “심각한 위험”을 초래한다고 경고했습니다.
이러한 발언은 이스라엘 인질 가족들이 사랑하는 사람들의 석방을 보장하기 위한 합의를 촉구하며 압박을 가중시키는 가운데 나왔습니다.
목요일, 네타냐후 총리는 가자시티 점령과 주민 이주 계획을 지속하면서 모든 인질 석방을 위한 즉각적인 협상을 지시했습니다.
네타냐후의 발언은 그가 새로운 조건 하에서 합의를 모색하고 있음을 시사하며, 중재자들은 이스라엘의 이전 합의와 대체로 일치하고 최근 하마스가 수락한 이집트-카타르 제안에 대한 그의 공식적인 답변을 기다리고 있습니다.
“현재 테이블 위에 합의안이 있으며, 지금 받아들여야 합니다.”라고 자미르는 이스라엘 채널 13을 통해 전했습니다.
“군은 이를 완료하기 위한 조건을 제공했으며, 이제 결정은 네타냐후의 손에 달려 있습니다.”
참모총장은 가자시티 점령 계획에 대한 우려를 다시 제기했습니다.
“군은 가자를 점령할 수 있지만, 이 작전은 인질들의 생명을 심각하게 위협할 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
인질 가족들은 자미르의 발언을 환영했습니다.
두 단계 교환
“참모총장은 50명의 인질을 돌려보내고 전쟁을 종식시키는 포괄적인 합의에 대한 이스라엘 국민 대다수의 요구를 반영하고 있습니다.”라고 그는 성명에서 밝혔습니다.
이스라엘은 하마스가 20명의 생존자를 포함해 50명의 인질을 보유하고 있는 것으로 추정하는 가운데, 텔아비브는 10,800명 이상의 팔레스타인인을 구금하고 있으며, 인권 단체들은 고문과 의료 방치 사례를 보고하고 있습니다.
금요일, 이스라엘 카츠 국방부 장관은 가자시티 점령을 위한 군 계획을 승인하며, 강력한 화력과 주민 이주를 다짐했습니다.
채널 12에 따르면, 현재 제안에는 인도적 지원을 허용하기 위한 국경 근처 이스라엘 재배치하고, 10명의 생존 인질과 18명의 이스라엘 시신이 팔레스타인 수감자와 교환하는 두 단계로 이루어진 60일간의 임시 휴전, 그리고 영구적인 휴전 협정에 대한 논의가 포함되어 있습니다.
이스라엘은 2023년 10월 이후 가자에서 약 62,700명의 팔레스타인인을 살해했습니다. 군사 작전은 엔클레이브를 황폐화시켰으며, 현재 이 지역은 기근에 직면해 있습니다.
지난해 11월, 국제형사재판소는 네타냐후와 요아브 갈란트 전 국방부 장관을 가자에서의 전쟁 범죄와 반인도적 범죄 혐의로 체포 영장을 발부했습니다.
이스라엘은 또한 엔클레이브에 대한 전쟁으로 인해 국제사법재판소에서 집단학살 소송에 직면해 있습니다.