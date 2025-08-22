튀르키예의 비정부기구(NGO)들은 2023년 10월 7일부터 시작된 이스라엘의 공격으로 촉발된 가자의 식량 위기를 완화하기 위해 683일 동안 활동을 이어오고 있습니다.
이들은 악화되는 식량 부족 문제를 해결하는 데 주력하여 식량, 의류, 의약품, 의료 장비 및 기타 필수품을 정기적으로 보내왔습니다.
튀르키예 적신월사
튀르키예 적신월사는 5차례의 '선행의 배' 임무를 주도하며, 869대의 트럭(15,089톤)의 지원 물품을 실은 10척의 선박을 보냈습니다. 이 물품들은 주로 식량, 위생용품 및 의료 용품으로 구성되었습니다.
1월에는 튀르키예 재난위기관리청(AFAD)과 UNRWA를 통해 이드 알아드하 기부로 마련된 52,164개의 고기 통조림을 전달했으며, 튀르키예의 15번째 지원 선박에 실린 261톤의 고기 통조림은 입국을 대기 중입니다.
가자 내 급식소는 하루 최대 21,000끼의 식사를 제공하며, 현재까지 683만 끼의 식사를 배급했습니다.
또한, 현지에서 조달한 400톤의 물품을 전달했으며, 2024년 11월 이후 166만 리터의 식수를 배급했으며, 상황이 허락하는 대로 배급이 재개될 예정입니다.
2024년 11월 29일부터는 가자에서 탱크를 통해 식수를 배급하기 시작했으며, 가구당 20리터씩 하루 총 20톤의 물을 제공했습니다.
해당 지역 주민들에게 166만 리터의 식수를 전달한 튀르키예 적신월사는 상황이 허락하는 대로 배급을 재개할 예정입니다.
요르단을 통해 조달한 5,000개의 식량 꾸러미 중 2,500개는 2월에 배포되었으며, 나머지는 대기 중입니다. 제한에도 불구하고 이집트 적신월사의 창고에 보관된 405대의 지원 트럭 중 165대는 8월 3일까지 가자에 입고되었으며, 나머지 물품은 분류 중입니다.
데니즈 페네리
데니즈 페네리 협회는 가자 북부, 남부 및 중앙에 설립된 10개의 급식소를 통해 매일 15,000명에게 따뜻한 식사를 제공합니다. 이 식사는 자원봉사자와 현지 직원들을 통해 캠프와 도움이 필요한 가정에 배포됩니다.
인프라 파괴로 인한 가자의 가장 심각한 문제 중 하나인 식수 접근 문제를 해결하기 위해 이 협회는 매일 15톤의 깨끗한 식수를 공급하고 두 개의 활성 우물을 운영하고 있습니다.
또한, 가자의 알와파 병원에 환자와 간병인을 위해 하루 세 끼의 식사로 구성된 식량 지원을 제공합니다.
IHH
공격이 시작된 이후, IHH 인도주의 구호 재단은 이 지역에서 3,519만 끼의 따뜻한 식사를 배포했습니다. 이 재단은 또한 1억 2,763만 개의 빵과 통조림, 파스타, 즉석 식사 패키지, 과일 주스 등 120만 개의 다양한 식품을 전달했습니다.
이 재단은 206,521개의 식량 꾸러미, 129,789개의 밀가루 자루, 17,848개의 채소 꾸러미를 가자 주민들에게 배포했습니다. 또한 2,567대의 식수 탱크와 고기 꾸러미도 제공했습니다.
잔수유 협회
잔수유 협회는 공격이 시작된 이후 식량 꾸러미, 밀가루, 쌀, 기름, 콩류, 파스타 및 기타 필수품을 실은 102대의 트럭을 보냈습니다.
이 협회는 3,000개의 식량 꾸러미, 285,000개의 빵, 750개의 채소 꾸러미, 500개의 요리용 가스통, 349,300개의 따뜻한 식사 및 1,806대의 식수 탱크를 전달했습니다.
협회는 북부 가자에서 협력 기관을 통해 깨끗한 물 5탱크와 500인분의 따뜻한 식사를 제공했으며, 남부에서도 식사를 계속 제공하고 있습니다.
현재까지 가자 외부에서 1,273톤의 식량 물품을 전달했으며, 국경에서 대기 중인 긴급 구호 물품 20대가 있습니다.
IDDEF
이스탄불에 본부를 둔 인도주의 협회 연합(IDDEF)은 400만 끼의 따뜻한 식사, 20만 개의 식량, 과일-채소 및 위생 꾸러미, 35만 개의 빵 패키지와 320톤의 밀가루를 전달했습니다.
이집트와 요르단의 창고에서 204대의 구호 트럭을 해당 지역으로 보냈으며, AFAD가 조직한 3척의 구호 선박에 8대의 구호 물품 트럭을 기여했습니다.
또한, 30만 인분의 고기 통조림을 가자로 보냈으며, 추가로 264,600개의 800그램 통조림을 요르단에 보관하여 선적을 기다리고 있습니다.
IDDEF는 현재 가자에서 매일 3,000개의 따뜻한 식사와 5만 개의 빵을 배포하고 있으며, 이 지역 내 운영 중인 정수 시설시설에서 공급되는 두 대의 유조선을 통해 하루 25,000리터의 깨끗한 물을 공급하고 있습니다.
세계 의사
2023년 10월 7일부터 세계 의사 협회는 가자에서 43,000가구와 90만 명 이상의 사람들에게 의료, 식량 및 위생 지원을 제공했습니다.
알시파, 알악사, 알아흘리 병원에서 치료를 제공하는 팀들은 유니세프와 협력하여 북부 캠프에 설립된 건강소에서 어린이와 임산부에게 예방 접종과 분유를 제공하고 있습니다.
이 협회는 또한 280명 이상의 의료 종사자들에게 급여 지원을 제공했으며, 이집트와 요르단을 통해 155,000명에게 의료 물품, 식량, 위생 지원 및 고기 통조림을 전달했습니다.
사다카타시 협회
사다카타시 협회는 가자에서 약 200만 명에게 의료, 식량, 주거 및 긴급 지원을 제공했습니다.
병원에 6대의 구급차와 수만 상자의 약품을 공급했으며, 1,000가구를 두 개의 텐트 도시에서, 400명의 학생을 두 개의 텐트 학교에서 보호하고 있습니다.
가자 전역에서 22,000가구에 식량 꾸러미를, 4,000가구에 밀가루를, 11만 가구에 빵을, 475대의 물탱크와 두 대의 식수 트럭을 배포했습니다.
또한, 120만 명에게 따뜻한 식사를 제공하고 병원에 7톤의 연료를 지원했으며, 의류, 담요, 텐트 및 고기를 포함한 인도적 지원을 계속하고 있습니다.
튀르키예-팔레스타인 인도적 지원 작전의 일환으로, 2023년 10월 7일부터 AFAD의 조정 하에 16척의 구호 선박이 메르신 항구에서 이집트 엘 아리시 항구로 출항했습니다.