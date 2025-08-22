튀르키예의 비정부기구(NGO)들은 2023년 10월 7일부터 시작된 이스라엘의 공격으로 촉발된 가자의 식량 위기를 완화하기 위해 683일 동안 활동을 이어오고 있습니다.

이들은 악화되는 식량 부족 문제를 해결하는 데 주력하여 식량, 의류, 의약품, 의료 장비 및 기타 필수품을 정기적으로 보내왔습니다.

튀르키예 적신월사

튀르키예 적신월사는 5차례의 '선행의 배' 임무를 주도하며, 869대의 트럭(15,089톤)의 지원 물품을 실은 10척의 선박을 보냈습니다. 이 물품들은 주로 식량, 위생용품 및 의료 용품으로 구성되었습니다.

1월에는 튀르키예 재난위기관리청(AFAD)과 UNRWA를 통해 이드 알아드하 기부로 마련된 52,164개의 고기 통조림을 전달했으며, 튀르키예의 15번째 지원 선박에 실린 261톤의 고기 통조림은 입국을 대기 중입니다.

가자 내 급식소는 하루 최대 21,000끼의 식사를 제공하며, 현재까지 683만 끼의 식사를 배급했습니다.

또한, 현지에서 조달한 400톤의 물품을 전달했으며, 2024년 11월 이후 166만 리터의 식수를 배급했으며, 상황이 허락하는 대로 배급이 재개될 예정입니다.

2024년 11월 29일부터는 가자에서 탱크를 통해 식수를 배급하기 시작했으며, 가구당 20리터씩 하루 총 20톤의 물을 제공했습니다.

해당 지역 주민들에게 166만 리터의 식수를 전달한 튀르키예 적신월사는 상황이 허락하는 대로 배급을 재개할 예정입니다.

요르단을 통해 조달한 5,000개의 식량 꾸러미 중 2,500개는 2월에 배포되었으며, 나머지는 대기 중입니다. 제한에도 불구하고 이집트 적신월사의 창고에 보관된 405대의 지원 트럭 중 165대는 8월 3일까지 가자에 입고되었으며, 나머지 물품은 분류 중입니다.

데니즈 페네리

데니즈 페네리 협회는 가자 북부, 남부 및 중앙에 설립된 10개의 급식소를 통해 매일 15,000명에게 따뜻한 식사를 제공합니다. 이 식사는 자원봉사자와 현지 직원들을 통해 캠프와 도움이 필요한 가정에 배포됩니다.

인프라 파괴로 인한 가자의 가장 심각한 문제 중 하나인 식수 접근 문제를 해결하기 위해 이 협회는 매일 15톤의 깨끗한 식수를 공급하고 두 개의 활성 우물을 운영하고 있습니다.

또한, 가자의 알와파 병원에 환자와 간병인을 위해 하루 세 끼의 식사로 구성된 식량 지원을 제공합니다.

IHH

공격이 시작된 이후, IHH 인도주의 구호 재단은 이 지역에서 3,519만 끼의 따뜻한 식사를 배포했습니다. 이 재단은 또한 1억 2,763만 개의 빵과 통조림, 파스타, 즉석 식사 패키지, 과일 주스 등 120만 개의 다양한 식품을 전달했습니다.

이 재단은 206,521개의 식량 꾸러미, 129,789개의 밀가루 자루, 17,848개의 채소 꾸러미를 가자 주민들에게 배포했습니다. 또한 2,567대의 식수 탱크와 고기 꾸러미도 제공했습니다.

잔수유 협회