미국 도널드 트럼프 대통령은 일요일 주요 텔레비전 네트워크들이 편향된 보도를 하고 있다며 이들의 방송 허가를 박탈해야 한다고 주장했습니다.

트럼프 대통령은 자신이 소유한 미국 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜에 게시한 글에서 ABC와 NBC 방송사가 자신의 대통령 재임 기간에 대해 압도적으로 부정적인 보도를 하고 있다고 주장했습니다.

그는 “매우 높은 인기를 얻고 있으며, 많은 사람들에 따르면 대통령 역사상 가장 위대한 8개월 중 하나였음에도 불구하고, ABC와 NBC 가짜 뉴스는 역사상 가장 나쁘고 편향된 네트워크 중 두 곳으로, 나에 대해 97%의 부정적인 보도를 하고 있다”고 썼습니다.

트럼프 대통령은 더 나아가 이 방송사들이 “민주당의 도구”로 활동하고 있다며 연방통신위원회(FCC)가 이들의 방송 허가를 취소해야 한다고 주장했습니다.