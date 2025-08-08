Калифорнияда бир китепкана колдонуучусу сейрек кездешүүчү кытай кол жазмаларын үйүнө алып кетип, алардын ордуна жасалма кол жазмаларды кайтарып берген деп айыпталып, 216 000 долларлык уурулук боюнча күнөөлөндү, деп билдирди АКШнын расмий өкүлдөрү бейшемби күнү.
АКШнын Адилет министрлигинин маалыматына караганда, Жеффери Йинг бир нече башка ысымдарды колдонуп, Калифорния университетинин Лос-Анжелестеги китепканасында 600 жылдан ашуун тарыхы бар классикалык чыгармаларга жетүү мүмкүнчүлүгүн алган.
38 жаштагы Йинг бул чыгармаларды алып чыгып, бир нече күндөн кийин жасалма кол жазмаларды кайтарып берип турган. Документтерге ылайык, ал көп учурда андан кийин Кытайга саякаттап турган.
“Китепкана бир нече сейрек кездешүүчү кытай кол жазмалары жоголгонун байкап, баштапкы иликтөөдө бул китептерди акыркы жолу 'Алан Фужимори' деп таанышкан конок көргөнү аныкталган,” – деп билдирди Адилет министрлиги.
Детективдер Йинг жашаган Лос-Анжелес аймагындагы мейманкананы тинтүү учурунда, ал китепканадан алынган чыгармалардын стилинде жасалган бош кол жазмаларды табышкан.
“Мыйзам коргоо органдары ошондой эле ошол эле кол жазмаларга тиешелүү активдик тэгдер деп аталган даяр энбелгилерди табышкан. Бул энбелгилер жасалма китептерди түзүп, оригинал китептердин ордуна китепканага кайтаруу үчүн колдонулушу мүмкүн болчу.”
Китепканалар сейрек кездешүүчү, уникалдуу чыгармаларды жеринде изилдөөгө уруксат беришет; аларды кадимки китептер сыяктуу үйгө алып кетүүгө болбойт.
Сан-Франциско булуңундагы Фремонт шаарында жашаган Йингдин дагы ар кандай аталыштагы бир нече китепкана карталары бар экени аныкталган.
Эгерде Йинг чоң искусство чыгармасын уурдоо боюнча айыптуу деп табылса, ал федералдык түрмөдө 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Учурда ал штаттык камакта кармалууда.
Кытай дүйнөдөгү эң тез өнүгүп жаткан искусство базарларынын бири болуп саналат. Мамлекет тарабынан колдоого алынган музейлердин саны өсүп, ошондой эле жеке базар да жанданып жатат. Бул, өзгөчө өлкөнүн маданий мурастарын кайтарууга умтулган бай жана улутчул орто класстын көбөйүшү менен байланыштуу.