МАДАНИЯТ
2 мүнөт окуу
Кол жазманы уурдоо: АКШда китепкана колдонуучусу сейрек кездешүүчү чыгармаларды уурдады
Эгер ал чоң көркөм чыгарманы уурдоого күнөөлүү деп табылса, шектүү 10 жылга чейин федералдык түрмөгө кесилиши мүмкүн.
Кол жазманы уурдоо: АКШда китепкана колдонуучусу сейрек кездешүүчү чыгармаларды уурдады
Фримонт шаарынын (Бей Эйрия) тургуну Жеффери Йингдин да ар кандай аттар менен жазылган бир нече китепкана картасы табылды. / Reuters
11 саат мурун

Калифорнияда бир китепкана колдонуучусу сейрек кездешүүчү кытай кол жазмаларын үйүнө алып кетип, алардын ордуна жасалма кол жазмаларды кайтарып берген деп айыпталып, 216 000 долларлык уурулук боюнча күнөөлөндү, деп билдирди АКШнын расмий өкүлдөрү бейшемби күнү.

АКШнын Адилет министрлигинин маалыматына караганда, Жеффери Йинг бир нече башка ысымдарды колдонуп, Калифорния университетинин Лос-Анжелестеги китепканасында 600 жылдан ашуун тарыхы бар классикалык чыгармаларга жетүү мүмкүнчүлүгүн алган.

38 жаштагы Йинг бул чыгармаларды алып чыгып, бир нече күндөн кийин жасалма кол жазмаларды кайтарып берип турган. Документтерге ылайык, ал көп учурда андан кийин Кытайга саякаттап турган.

“Китепкана бир нече сейрек кездешүүчү кытай кол жазмалары жоголгонун байкап, баштапкы иликтөөдө бул китептерди акыркы жолу 'Алан Фужимори' деп таанышкан конок көргөнү аныкталган,” – деп билдирди Адилет министрлиги.

Детективдер Йинг жашаган Лос-Анжелес аймагындагы мейманкананы тинтүү учурунда, ал китепканадан алынган чыгармалардын стилинде жасалган бош кол жазмаларды табышкан.

ТийиштүүTRT Global - Two men charged with stealing famous Banksy artwork from London gallery
Сунушталат

“Мыйзам коргоо органдары ошондой эле ошол эле кол жазмаларга тиешелүү активдик тэгдер деп аталган даяр энбелгилерди табышкан. Бул энбелгилер жасалма китептерди түзүп, оригинал китептердин ордуна китепканага кайтаруу үчүн колдонулушу мүмкүн болчу.”

Китепканалар сейрек кездешүүчү, уникалдуу чыгармаларды жеринде изилдөөгө уруксат беришет; аларды кадимки китептер сыяктуу үйгө алып кетүүгө болбойт.

Сан-Франциско булуңундагы Фремонт шаарында жашаган Йингдин дагы ар кандай аталыштагы бир нече китепкана карталары бар экени аныкталган.

Эгерде Йинг чоң искусство чыгармасын уурдоо боюнча айыптуу деп табылса, ал федералдык түрмөдө 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Учурда ал штаттык камакта кармалууда.

Кытай дүйнөдөгү эң тез өнүгүп жаткан искусство базарларынын бири болуп саналат. Мамлекет тарабынан колдоого алынган музейлердин саны өсүп, ошондой эле жеке базар да жанданып жатат. Бул, өзгөчө өлкөнүн маданий мурастарын кайтарууга умтулган бай жана улутчул орто класстын көбөйүшү менен байланыштуу.

ТийиштүүTRT Global - German court jails five over biggest art heist in modern history
Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us