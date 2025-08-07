Израилдин Коргоо министри Израил Кац аскер күчтөрү өкмөттүн Газа боюнча кабыл алган чечимдерин аткарууга милдеттүү экенин билдирди. Бул билдирүү, блокадага алынган аймакты толук басып алуу боюнча ички пикир келишпестиктер күчөп жаткандыгы тууралуу кабарлардан кийин жасалды.
Бул билдирүү, премьер-министр Биньямин Нетаньяху бейшемби күнү коопсуздук кабинетин чакырып, Газадагы согушту кеңейтүү боюнча чечим кабыл алууга даярданып жаткан учурда жасалды. Согуш азыр 23-айына жакындап калды.
Нетаньяху ХАМАСты жеңүү туткундарды бошотуунун негизги шарты экенин айтты. Израилдик маалымат каражаттары, атын атагысы келбеген расмий өкүлдөргө шилтеме берип, коопсуздук кызматкерлери Газа шаары жана качкындар лагери сыяктуу жыш жайгашкан аймактарда согушту күчөтүүгө каршы экенин билдиришти. Бул аймактарда көптөгөн туткундар кармалып турганы айтылууда.
Шаршемби күнү Газанын түндүк жана түштүк аймактарында, анын ичинде Газа шаары жана Хан Юнус сыяктуу жерлерде жаңы көчүрүү буйруктары берилди. Израилдик аскерлер "согуштун масштабын кеңейтүүгө" даярданып жатканын билдиришти.
Маалыматтарга караганда, Нетаньяху менен аскер командачыларынын, анын ичинде Куралдуу күчтөрдүн башчысы генерал-лейтенант Эял Замирдин ортосунда пикир келишпестиктер күчөп жатат. Замир бул жумадагы жыйында толук басып алуу "түздөн-түз капканга түшүү" экенин эскерткени айтылууда.
Коомдук телерадио берүүчү Кан Замирдин үч сааттык коопсуздук жыйынында Нетаньяхуга каршы пикирин билдиргенин маалымдады. Ал эми Channel 12 Замир курчоого алуу сыяктуу альтернативаларды сунуштаганын билдирди.
X социалдык тармагында коргоо министри Исраэл Кац Замирдин өкмөткө кеңеш берүү ролун тааныганын, бирок армиянын буйруктарды аткаруу милдетин баса белгилеп: "Саясий деңгээл чечим кабыл алгандан кийин, Израилдин Коргоо күчтөрү аны чечкиндүүлүк жана кесипкөйлүк менен аткарат”,-деди.
Трамп: "Бул Израилдин чечими"
Оппозиция лидери Яир Лапид Нетаньяхуга Газаны басып албоону сунуштаганын, муну "оперативдүү, моралдык жана экономикалык жактан өтө жаман идея" деп атаганын билдирди.
АКШнын президенти Дональд Трамп шейшемби күнү басып алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суралганда, ал бул тууралуу маалыматсыз экенин, бирок "бул Израилдин чечими" деп кошумчалады.
Израилдин өкмөтү согушту токтотуу боюнча өсүп жаткан басымга туш болууда. Бул Газадагы гуманитардык кризис жана калган туткундардын тагдырына байланыштуу тынчсыздануулар күчөгөн учурга туура келүүдө.
2023-жылдын октябрь айында барымтага алынган 251 кишинин ичинен 49у дагы эле Газада, анын ичинде 27си каза болгон деп эсептелүүдө.
Эл аралык тынчсыздануулар күчөп, Газада эки миллиондон ашуун адам ачарчылык коркунучуна туш болууда. БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (FAO) шаршемби күнү Газадагы айыл чарба жерлеринин болгону 1,5 пайызы гана жеткиликтүү жана зыянсыз экенин билдирди.
"Газа азыр толук масштабдуу ачарчылыктын босогосунда турат," деп билдирди FAOнун башкы директору Цюй Дунъюй. "Адамдар тамак-аштын жоктугунан эмес, жеткиликтүүлүктүн чектелгенинен, жергиликтүү азык-түлүк системаларынын кыйрашынан жана үй-бүлөлөрдүн эң жөнөкөй жашоо каражаттарын камсыздай албай калганынан улам ачка калышууда”,-деп кошумчалады ал.