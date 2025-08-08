Орусия жума күнү Казакстанда биринчи атомдук электр станциясын куруу иштерин баштады. Бул өлкө дүйнөдөгү эң ири уран өндүрүүчү жана Борбордук Азиядагы чоң мамлекет болуп саналат. Москва, Пекин жана Европа бул аймакта таасир үчүн атаандашууда.
Тарыхый жактан алганда, Орусия бул аймакта үстөмдүк кылган негизги оюнчу болуп келген жана өзүнүн лидерлик позициясын сактап калууга аракет кылууда. Ошол эле учурда Кытай "Бир алкак, бир жол" демилгеси аркылуу Казакстанга миллиарддаган инвестицияларды салган.
Казакстан менен Орусиянын атомдук агенттиктери биргелешкен билдирүү жасап, "чоң кубаттуулуктагы атомдук электр станциясын куруу үчүн оптималдуу жерди тандоо жана долбоордук документтерди даярдоо боюнча инженердик изилдөөлөр башталганын" маалымдашты.
Казакстандын атомдук агенттигинин башчысы Алмасадам Саткалиев бул долбоорду "Казакстандын стратегиялык тандоосу жана аймак менен өлкөнүн узак мөөнөттүү экономикалык өсүшүнүн кыймылдаткычы" деп атады.
Казак бийлигинин маалыматына ылайык, Кытай дагы бул ресурстарга бай өлкөдө эки кошумча станция курууну пландап жатат. Бул боюнча кошумча маалыматтар жыл аягына чейин жарыяланат.
Казакстан дүйнөдөгү урандын 43 пайызын камсыз кылат жана Европа Биримдигине урандын үчүнчү ири жеткирүүчүсү болуп саналат. Бирок өлкө ички керектөө үчүн жетиштүү электр энергиясын өндүрүүдө кыйынчылыктарга туш болууда. Советтер Союзу учурундагы өзөктүк сыноолордон улам 1,5 миллион адам радиацияга дуушар болгондуктан, атомдук энергия Казакстанда сезимтал тема болуп эсептелет.
Биринчи атомдук станция Балкаш көлүнүн жээгиндеги жарым-жартылай ташталган Үлкен айылына жакын жерде курулат жана бул иш бир нече жылга созулат.
Орусиянын "Росатом" компаниясы реактордун иштөө мөөнөтү 60 жыл болорун жана аны дагы 20 жылга узартууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди.
Франция жана Түштүк Корея да станцияны куруу укугу үчүн атаандашкан, бирок Казакстан коңшу Орусия менен Кытайды тандап алганын, алардын сунуштары "объективдүү түрдө эң жакшы" болгонун белгиледи.
Аймак боюнча Орусия Өзбекстанда дагы атомдук электр станциясын курууну пландап жатат жана Кыргызстанда да чакан масштабдагы реактор курууну каалайт.