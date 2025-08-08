Түркия Израилдин Газада аскердик операцияларын кеңейтүү чечимин катуу айыптап, аны Тель-Авивдин “кеңейүүчүлүк жана геноцид саясатынын” жаңы баскычы деп атап, БУУнун Коопсуздук Кеңешин бул аракетти токтотуу үчүн милдеттүү чараларды көрүүгө чакырды.
Жума күнү Түркиянын Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасап, премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтүнүн чабуулду кеңейтүү планы палестин элине каршы геноцидди улантып, оккупацияны күчөтөрүн, эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу зыян келтирип, аймактагы туруксуздукту күчөтүп, гуманитардык кризисти тереңдетерин белгиледи.
Министрлик бул кадам Газаны жашоого жараксыз кылууга жана палестиналыктарды өз жеринен күч менен көчүрүүгө багытталганын эскертти.
“Биздин аймакта туруктуу тынчтык эл аралык мыйзамдардын жана дипломатиянын үстөмдүгү, ошондой эле негизги адам укуктарын коргоо аркылуу гана жетишилет,” – деп айтылат билдирүүдө. “Оккупациячы Израиль өзүнүн согуштук пландарынан дароо баш тартып, Газада ок атышууну токтотууга макул болуп, эки мамлекеттүү чечим боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого тийиш.”
Анкара эл аралык коомчулукту бул пландын ишке ашуусун токтотуу үчүн өз жоопкерчилигин аткарууга чакырып, БУУнун Коопсуздук Кеңешин Израилдин аракеттерин токтотуу үчүн милдеттүү резолюцияларды кабыл алууга үндөдү. Бул аракеттер эл аралык мыйзамдарга жана гуманитардык баалуулуктарга каршы келет деп белгиленди.
Бул билдирүү Израилдин Коопсуздук кабинети премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газанын борбору болгон Газа шаарын аскердик көзөмөлгө алуу сунушун жактыргандан бир нече саат өткөндөн кийин жасалды.
Израиль Газадагы кыйратуучу согушу үчүн дүйнө жүзү боюнча өсүп жаткан нааразычылыкка туш болууда. 2023-жылдын октябрынан бери бул согушта 61 200дөн ашуун адам каза тапты. Аскердик кол салулар аймакты кыйратып, ачарчылыкка алып келди.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Нетаньяху жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган. Израиль ошондой эле Газадагы согушу үчүн Эл аралык Адилеттик сотунда геноцид иши боюнча жооп берүүдө.
Израилдин Газадагы аскердик операциясы кыйроолордун масштабы жана жай тургундардын курмандыктары үчүн дүйнөлүк сынга кабылып, гуманитардык уюмдар курчоодогу аймактагы шарттардын катастрофалык экенин эскертишүүдө.