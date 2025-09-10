ТҮРКИЯ
1 мүнөт окуу
Түркия кандуу кол салуудан улам Конго Демократиялык Республикасына көңүл айтты
Конго Демократиялык Республикасынын чыгышында жаназага жасалган кол салууда ондогон адам каза болду.
/ AA
10 Сентябрь 2025

Түркия шаршемби күнү Конго Демократиялык Республикасынын чыгышында сөөк коюу зыйнатына карата болгон террордук кол салууда каза болгондор үчүн көңүл айтты.

Түркиянын Тышкы иштер министрлиги : «Конго Демократиялык Республикасынын Түндүк Киву провинциясында ДЕАШка караштуу Шериктеш демократиялык күчтөр тарабынан жасалган террордук кол салууда ушунча кишинин каза болушуна терең кайгыруу менен кайгырып, каза болгондордун жакындарына жана Конго калкына көңүл айтабыз»,-деп билдирди.

Шейшмби күнү ДЕАШ террордук уюму менен байланышы бар экендиги белгиленген Союздаш демократиялык күчтөр (ADF) тарабынан жасалган кол салуусунда ондогон киши каза болду.

Акыркы жылдары Конго Демократиялык Республикасынын чыгышында АДФтин иш-аракеттери күч алды.

Алгач Угандада түзүлгөн бул куралдуу топ чек араны кесип өтүп, саясий туруксуздуктан жана жергиликтүү чыр-чатактардан пайдаланып, Киву чөлкөмүнө жайгашкан.

Бул топ көбүнчө айылдардагы коопсуздук күчтөрүн жана жайкын тургундарды бутага алган кандуу кол салуулардан жооптуу болуп эсептелүүдө.

