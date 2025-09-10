ТҮРКИЯ
Израилдин Дохадагы ХАМАС делегациясына кол салуусунан кийин Түркия Катарды колдоду
Түркия эл аралык коомчулукту Израилдин Палестина жана аймакта уланып жаткан агрессиясын токтотуу үчүн кысым көрсөтүүгө чакырды.
/ AA
10 Сентябрь 2025

Түркия Катардын борбор шаары Дохада Хамастын сүйлөшүү тобун бутага алган Израилдин чабуулун айыптады.

Түркиянын Тышкы иштер министрлиги шейшемби күнү NSosyal социалдык медиа платформасында жарыялаган билдирүүсүндө: «Ок атышпоо сүйлөшүүлөрү уланып жатканда Хамастын сүйлөшүү тобунун бутага алынышы Израилдин тынчтыкка жетишүүнү эмес, согушту улантууну максат кылганын көрсөтүүдө»,-деди.

«Бул чабуул менен Израиль ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүндө ортомчу болуп жаткан Катарды да бутага алды. Бул абал Израилдин аймактагы кеңейүү саясатын жана терроризмди мамлекеттик саясат катары кабыл алганын ачык далилдейт», – деп айтылды.

«Биз Катардын эгемендигин жана коопсуздугун бутага алган бул жийиркеничтүү кол салууга каршыбыз»,-деп кошумчаланды.

Түркия эл аралык коомчулукту Израилдин Палестинадагы жана аймактагы агрессиясын токтотуу үчүн кысым көрсөтүүгө чакырды.

Жогорку даражалуу түрк жетекчилери да кол салууну сынга алып, эл аралык кысымдын зарылдыгын баса белгилешти.

“Тынчтыкчыл дипломатияны бутага алган сокку”

Вице-президент Жевдет Йылмаз “Бул кол салуу ортомчулукка негизделген тынчтыкчыл дипломатияга да сокку болуп сaналат” деди.

Парламенттин төрагасы Нуман Куртулмуш чабуулду «эл аралык укукту жана боордош өлкө Катардын эгемендигин ачык бузуу» деп мүнөздөдү.

Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран «эл аралык коомчулук Израилдин агрессивдүү саясатына мындан ары унчукпай тура албайт жана мыйзам менен адилеттүүлүктү колдоого тийиш» деп билдирди.

Ал арада Израиль армиясы "палестиналык топтун жогорку жетекчилигин бутага алган так сокку урганын" жана Дохада бир нече жардыруулардын үнү угулганын жарыялады.

ХАМАСтын булагы Аль-Жазирага берген маалыматына ылайык, чабуул делегация АКШ колдогон Газада ок атышууну токтотуу сунушун талкуулап жаткан учурда болгон.

