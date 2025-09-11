ТҮРКИЯ
Түркия Израилдин Сириядагы Түрк күчтөрүн бутага алганы жөнүндөгү билдирүүлөрүн четке какты
Түркиянын Улуттук Коргоо министрлиги эгер Израиль токтотулбаса, анын “мыкаачылык кол салуулары” бүткүл аймакты апаатка түртүшү мүмкүн экенин эскертти.
11 Сентябрь 2025

Түркиянын Улуттук Коргоо министрлиги Израилдин Сирияда Түрк куралдуу күчтөрүн бутага алганы тууралуу билдирүүлөрдү «негизсиз» деп сыпаттап, мындай сөздөрдүн «чындыкты чагылдырбаганын» баса белгиледи.

Министрлик бейшемби күнкү билдирүүсүндө Израилдин Катардагы соккусуна көңүл буруп, Тель-Авивдин терроризмди “мамлекеттик саясатка айлантканын жана тынчтыкка каршы турганын” далилдегенин айтты.

Анкара кол салуунун Катардын эгемендигин ачык бузгандыгын билдирип: «Бул кол салууга каршы бардык мүмкүнчүлүгүбүз менен Катардын жанында экенибизди баса белгилейбиз»,-деди.

“Мыкаачылык кол салуулар”

Министрлик эл аралык коомчулукту тез арада чара көрүүгө чакырып, Израиль токтотулбаса, анын “мыкаачылык кол салуулары” Жакынкы Чыгышты кыйроого алып келүү коркунучун туудурарын эскертти.

Израилдин Дохада Хамастын сүйлөшүү тобуна жасаган аба соккусу Катардын эгемендигин жана эл аралык мыйзамдарды ачык бузуу катары айыпталды.

Израилдин чабуулунан ХАМАСтын беш мүчөсү жана катарлык бир коопсуздук кызматкери каза болду. ХАМАС өзүнүн жетекчилиги бул чабуулдан аман калганын ырастады.

