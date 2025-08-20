МАДАНИЯТ
2 мүнөт окуу
Палестина Надин Айюб менен «Аалам сулуусу» сынагында тарыхый дебют кылат
Палестинанын биринчи «Аалам сулуусу» сынагынын катышуучусу боло турган Надин Айюб ноябрь айында сахнага чыкканда «туруктуулукту, үмүттү жана мекендин жүрөк кагышын» көрсөтө турганын айтты.
Палестина Надин Айюб менен «Аалам сулуусу» сынагында тарыхый дебют кылат
Палестина сулуусу биринчи жолу "Аалам сулуусу" сынагына катышат / Instagram
20 Август 2025

Палестина быйыл биринчи жолу «Аалам сулуусу» сынагына катышуу алдында турат. Анын өкүлү өз элинин кайраттуулугун жана күчүн дүйнөлүк сахнада көрсөтүүгө убада берди.

27 жаштагы Надин Аюб, ден соолук жана тамактануу боюнча сертификацияланган машыктыруучу, 2022-жылы «Мисс Палестина» наамын жеңип алган. Ал 2025-жылдын ноябрь айында Палестинанын «Аалам сулуусу» сынагындагы алгачкы өкүлү болуп тарыхка кирет деп кабарланууда.

Аюб Канаданын, Америка Кошмо Штаттарынын жана Батыш Шерианын аймактарында чоңойгон. Азыркы учурда ал убактысын Дубай менен Рамаллахда өткөрүп келет.

« Палестина биринчи жолу «Аалам сулуусу» сынагында өкүлчүлүк кылат деп жарыялоо мен үчүн чоң сыймык. Бүгүн мен бул сахнага жөн эле наам менен эмес, чындык менен чыгам»», – деп жазды Аюб өзүнүн Инстаграм баракчасында.

«Палестина оор кайгыны башынан өткөрүп жатканда, айрыкча Газа тилкесинде, мен унчукпай калуудан баш тарткан элдин үнүн алып чыгам», – деди Аюб, өз элинин кайраттуулугун жана чыдамкайлыгын белгилеп.

Сунушталат

«Мен дүйнө көрүшү керек болгон күчтүүлүктү көрсөткөн ар бир палестиналык аялдын жана баланын өкүлү болом. Биз азаптан гана турбайбыз – биз чыдамкайлык, үмүт жана биздин жүрөгүбүздө жашаган мекенбиз», – деп айтты ал.

«Аалам сулуусу» сынагы дүйнөдөгү эң көп көрүлгөн сулуулук сынактарынын бири болуп саналат жана ага 80ден ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышат.

Палестинанын бул сынакка биринчи жолу катышуусу символикалык мааниге ээ, айрыкча Израилдин Газадагы согушу дүйнөлүк көңүл борборунда турган учурда жана көптөгөн өлкөлөр Палестина мамлекетин таанууга белги берип жаткан мезгилде.

Сынак сулуулук жана талантты көрсөтүүдөн тышкары, катышуучуларга өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жана маанилүү маселелерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берген сахна катары кызмат кылып келет.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us