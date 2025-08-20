Палестина быйыл биринчи жолу «Аалам сулуусу» сынагына катышуу алдында турат. Анын өкүлү өз элинин кайраттуулугун жана күчүн дүйнөлүк сахнада көрсөтүүгө убада берди.
27 жаштагы Надин Аюб, ден соолук жана тамактануу боюнча сертификацияланган машыктыруучу, 2022-жылы «Мисс Палестина» наамын жеңип алган. Ал 2025-жылдын ноябрь айында Палестинанын «Аалам сулуусу» сынагындагы алгачкы өкүлү болуп тарыхка кирет деп кабарланууда.
Аюб Канаданын, Америка Кошмо Штаттарынын жана Батыш Шерианын аймактарында чоңойгон. Азыркы учурда ал убактысын Дубай менен Рамаллахда өткөрүп келет.
« Палестина биринчи жолу «Аалам сулуусу» сынагында өкүлчүлүк кылат деп жарыялоо мен үчүн чоң сыймык. Бүгүн мен бул сахнага жөн эле наам менен эмес, чындык менен чыгам»», – деп жазды Аюб өзүнүн Инстаграм баракчасында.
«Палестина оор кайгыны башынан өткөрүп жатканда, айрыкча Газа тилкесинде, мен унчукпай калуудан баш тарткан элдин үнүн алып чыгам», – деди Аюб, өз элинин кайраттуулугун жана чыдамкайлыгын белгилеп.
«Мен дүйнө көрүшү керек болгон күчтүүлүктү көрсөткөн ар бир палестиналык аялдын жана баланын өкүлү болом. Биз азаптан гана турбайбыз – биз чыдамкайлык, үмүт жана биздин жүрөгүбүздө жашаган мекенбиз», – деп айтты ал.
«Аалам сулуусу» сынагы дүйнөдөгү эң көп көрүлгөн сулуулук сынактарынын бири болуп саналат жана ага 80ден ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышат.
Палестинанын бул сынакка биринчи жолу катышуусу символикалык мааниге ээ, айрыкча Израилдин Газадагы согушу дүйнөлүк көңүл борборунда турган учурда жана көптөгөн өлкөлөр Палестина мамлекетин таанууга белги берип жаткан мезгилде.
Сынак сулуулук жана талантты көрсөтүүдөн тышкары, катышуучуларга өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жана маанилүү маселелерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берген сахна катары кызмат кылып келет.