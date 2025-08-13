Индия өкмөтү дайындаган губернаторлукка караштуу Жамму-Кашмирдин Ички иштер министрлиги тарабынан тыюу салынган 25 китептин катарына менин китебим «Бөлүнгөн мамлекет: Кашмирдин 370-жылдан кийин айтылбаган окуясы» (A Dismantled State: The Untold Story of Kashmir After 370) кирди.
Бул Индияда китептерге биринчи жолу тыюу салынып жаткан жок, бирок бул окуя өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Жыйырма беш китеп негизсиз жана бүдөмүк жүйөлөр менен бутага алынган, бул көрүнүш мурда болуп көрбөгөн масштабда ишке ашырылды. Бул өкмөттүн цензурага болгон ачык мамилесин гана көрсөтпөстөн, Кашмирдин азыркы оор абалын да чагылдырат.
Расмий билдирүүдө тыюу салынган китептер “жаштарды туура эмес жолго багыттап, терроризмди даңазалап, Индия мамлекетине каршы зомбулукту козутуп жатат” деп айтылат. Андан тышкары, бул китептер “сепаратизмди козутуп, Индиянын эгемендигине жана бүтүндүгүнө коркунуч келтирет” деп белгиленген. Бирок бул дооматтар негизсиз жана далилдерге таянбайт.
Бул китептердин эч бири терроризмди даңазалабайт же жашыруун күн тартипти жайылтпайт. Алардын көбү кадыр-барктуу басмаканалар тарабынан жарыяланган, ал басмаканалар ар бир маалыматтын изилденгенине жана далилденгенине өзгөчө көңүл бурат.
Айрыкча Кашмир сыяктуу талаштуу аймактарда басмаканалар өтө этият болуп, кош текшерүү процессин колдонушат. Менин китебим да эки жылдан ашык изилдөөнүн, далилдерди текшерүүнүн жана жазуунун натыйжасы болуп саналат.
Бул китеп 2019-жылы Кашмир өзүнүн өзгөчө статусун жана штат макамын жоготкондон кийинки абалын чагылдырган журналисттик баяндама болуп саналат. Ал коомдук булактарга, маектерге, талаа изилдөөлөрүнө, жаңы мыйзамдар менен саясаттардын анализине жана алардын элге тийгизген таасирине негизделген.
Менин басмаканам Harper Collins India бул аймакты өтө сезимтал деп эсептеп, катуу фактыларды текшерүү жана бир нече этаптуу кароолорду жүргүздү. Ар бир доомат далилдер менен бекемделип, үч жолу юридикалык текшерүүдөн өткөн.
Китеп Кашмирдеги өкмөттүн дооматтарын жана чындыкты коомчулукка жеткирүү максатында жазылган. Ал журналисттерди бутага алуу, жарандык коомдун мейкиндигин жок кылуу жана саясий активдүүлүктү басуу сыяктуу көрүнүштөрдү чагылдырган.
Тыюу салынган китептердин арасында белгилүү жазуучу Арундати Рой, Кашмир боюнча академиялык авторитеттер А.Г. Нурани, Сумантра Бозе, Кристофер Снедден жана Виктория Скофилд сыяктуу авторлордун эмгектери бар. Бул китептер Кашмирдин тарыхы жана саясаты боюнча изилдөөчүлөр үчүн маанилүү булак болуп саналат.
Эгерде мындай китептер кара тешикке түртүлсө, дүйнөдөгү эң көйгөйлүү аймактардын бири болгон Кашмирди терең жана ар тараптуу түшүнүү мүмкүн болбой калат.
Далил жок, карама-каршылыктар гана бар
Бул тыюу салуу авторлорго гана эмес, бул китептердин билимге кошкон салымына да чоң адилетсиздик болуп саналат. Билдирүүдө “жалган баяндама” жана “сепаратизмди” жайылтуу боюнча бүдөмүк айыптоолор айтылган, бирок так далилдер же мисалдар келтирилген эмес.
Бул тыюу салуу Индия өкмөтүнүн авторитардык көзөмөлүн көрсөтүп, сөз эркиндигин чектөө менен анын демократиялык дооматтарына каршы келет.
Мындай тыюу салуулар билимге болгон коркунучту жаратып, келечек муундарды жазуудан, окуудан жана ой жүгүртүүдөн алыстатат. Чоң мамлекеттер өз жарандарын билимсиз жана ой жүгүртүүгө жөндөмсүз абалга түшүрүү менен өнүкпөйт.
Тыюу Индия өкмөтүнүн авторитаризмин ырастап, ошол эле учурда Индия «демократиянын атасы» деген анын эки жүздүү дооматтарын ашкерелейт.
Алыскы кесепеттери
Тыюунун так максаты көп кырдуу.
Тыюу салуунун негизги максаты Индиядагы азыркы индус улутчул өкмөтүнүн баянды көзөмөлдөө стратегиясына эң сонун шайкеш келет. Бул стратегия мектептердеги жана университеттердеги окуу программаларын ээнбаштык менен өзгөртүүдөн баштап, ашыкча аскердик көзөмөлгө, катуу көзөмөлгө жана Кашмирдеги катаал башкарууга чейин, мажбурлоо жолу менен ишке ашырылган көптөгөн тармактарда көрүнөт. Массалык маалымат каражаттарынын оозун жабуу, жергиликтүү басма сөздү мамлекеттик пропаганда куралына айландыруу бул саясаттын конкреттүү мисалы.
Максат - тарыхтын жана саясаттын өкмөт тарабынан бекитилген версиясы гана алгылыктуу экенин, эч кандай карама-каршы пикир же карама-каршы баян мыйзамдуу эместигин жана бардык билимге көңүл бурбоо керек экенин коркунучтуу түрдө ачык-айкын көрсөтүү.
Тыюу салынган китептерге тыюу салуу жана конфискациялоону талап кылган декларация илимге суусагандарга, ошондой эле изилдөө жана жазууну каалаган жазуучулар менен академиктерге коркунуч жаратат.
Азыркы жогорку технологиялык, санариптик дүйнөдө жазуу жана оозеки сөздү толугу менен жок кылуу мүмкүн эмес экенин эске алганда, мындай тыюулар маанисиз сезилиши мүмкүн. Бирок алар терең жана зыяндуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн, академиядан, изилдөөдөн жана билимден коркуу сезимин пайда кылып, келечек муундарды жазууга, окууга, демек, ойлонууга тоскоол болот.
Улуу мамлекеттер өз жарандарын ойлонуу жөндөмүнөн ажыратып, аларды маалыматсыз инсанга айлантуу менен курулбайт.