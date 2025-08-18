ТҮРКИЯ
Эрдоган биринчи жолу Түркиянын жаңы социалдык медиа платформасы NEXT Social аркылуу чыкты
Эрдогандын биринчи билдирүүсү Түркиянын жаңы социалдык медиа платформасы NEXT Social бир миллиондон ашуун колдонуучуга жетип, колдонмо дүкөнүнүн рейтингинде алдыңкы орунга чыкканда келди.
Түрк социалдык медиа платформасы Next Sosyal 1 миллиондон ашуун колдонуучуга жетишти. (Сүрөт: AA) / AA
18 Август 2025

Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өлкөнүн тез өнүгүп жаткан жергиликтүү социалдык медиа платформасы NEXT Sosyal аркылуу биринчи билдирүүсүн жарыялады.

Акын Эрдем Баязыттын «Сен, мен, мекеним, өлкөмдүн эли жөнүндө» аттуу ырынан «Бетон дубалдардын арасында гүл ачылды» деген сөздөр менен үзүндү келтирген Эрдоган жолоочуларына “Даярсыңарбы?” деп  сурады.

Анын билдирүүсүнө “Баштайбыз” деген хэштег жана Түркиянын желеги, Жер шары жана ракета эмоджилери коштолгон.

NEXT Social деген эмне?

NEXT Sosyal платформасы Түркия Технология командасы (T3) фондунун жетекчилиги астында иштелип чыккан жана жакында эле колдонуучуларынын саны бир миллионго жетти.

Бул жетишкендик ишемби күнү TEKNOFESTтин Аткаруучу Кеңешинин жана T3 Фондунун камкорчулар кеңешинин башчысы Селчук Байрактар тарабынан жарыяланган.

Дүйнөлүк платформаларга “таза жана коопсуз” альтернатива катары сунушталган NEXT Sosyal мобилдик тиркемелер дүкөндөрүндө тез эле популярдуулукка жетип, жакында эле “социалдык тармак” категориясында эң популярдуу акысыз тиркеме катары бааланган.

Бета версиясы ишке киргенден бери платформа тез кеңейип, колдонуучуларга жаңылыктар, технология, жашоо образы жана учурдагы окуялар боюнча ой бөлүшүүгө жана мазмун жарыялоого мүмкүнчүлүк берип келет.

Президенттин колдоосу NEXT Sosyal үчүн символикалык түрткү болуп, Түркиянын жергиликтүү санарип платформаларды илгерилетүү аракетин бекемдеди.

