Палестиналык каршылык көрсөтүүчү топ ХАМАС Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну, анын экстремисттик режими Газа тилкесин кайрадан басып алуу планын талкуулап жаткан учурда, курчоодо калган аймактагы туткундарды өз кызыкчылыгы үчүн курмандыкка чалып жатат деп айыптады.
“Нетаньяхунун агрессияны күчөтүү пландары анын туткундардан арылуу жана аларды өзүнүн жеке кызыкчылыктары менен экстремисттик идеологиялык максаттары үчүн курмандыкка чалуу каалоосунан күмөн саноого негиз калтырбайт”, - деп ХАМАС бейшемби күнү билдирүү таратты.
Бул билдирүү Нетаньяху коопсуздук кабинетин чакырып, Газадагы геноцидди кеңейтүү боюнча добуш берүү үчүн чогулткан учурда жарыяланды. Израилдик маалымат каражаттары бул план Палестина аймагын толук аскердик басып алууну камтышы мүмкүн экенин билдиришти.
Коомдук телерадио компаниясы KAN атын атабаган расмий булактарга таянып, Нетаньяху Газадагы геноцид башталгандан бери эң сезимтал жолугушуулардын биринде "жумшак" жана "баскычтуу" стратегияны сунуштаганын билдирди.
Маалыматка ылайык, бул план Израилдин аскер күчтөрүнүн мурда басып албаган аймактарга, анын ичинде ХАМАСтын борбордук Газадагы жана Газа шаарынын өзүндөгү машыгуу лагерлерине кирүүсүн камтыйт. Бул пландар Израиль армиясынын штаб башчысы Эял Замирдин эскертүүлөрүнө карабастан сунушталган.
Бейшемби күнү АКШнын Fox News телеканалына берген маегинде Нетаньяху Израиль Газаны толугу менен көзөмөлдөөнү көздөп жатканын, бирок аны "колунда кармап калуу" же "башкаруу" ниети жок экенин айтты.
ХАМАС согуш кылмышкери Биньямин Нетаньяхунун Fox News телеканалына берген маегиндеги сөздөрүнө жооп катары: “Ал пландап жаткан нерсе биздин Газадагы палестиналык элибизге каршы геноцид жана мажбурлап көчүрүү саясатын улантуу болуп саналат”, - деп билдирди.
Арабдар палестиналыктар макулдугун берген нерселерди гана колдошот
Иорданиялык расмий өкүл Reuters агенттигине берген маегинде, Нетаньяху Газаны башкаруу үчүн араб күчтөрүнө өткөрүп берүүнү каалап жатканын айткан соң, арабдар "палестиналыктар макул болгон жана чечкен нерсени гана колдошот" деп билдирди.
“Газадагы коопсуздук мыйзамдуу палестиналык институттар аркылуу камсыздалышы керек”, - деди булак.
Нетаньяху башкаруу боюнча кандай чаралар көрүлөрүн же кайсы араб өлкөлөрү катышарын тактаган жок.
“Арабдар Нетаньяхунун саясатын колдобойт жана анын башаламан иштерин тазалабайт”, - деди Иорданиялык расмий өкүл, Нетаньяхунун сөздөрүнө негизги араб коңшусунун биринчи реакциясында.
2023-жылдын октябрь айынан бери Израилдин Газадагы геноциди палестиналыктардын чоң жоготууларына алып келди. Палестиналык расмий өкүлдөрдүн маалыматы боюнча Израилдин чабуулдарынан 61 миңден ашуун палестиналыктар, негизинен аялдар жана балдар каза болгон.
Палестинанын расмий WAFA маалымат агенттигинин маалыматы боюнча, болжол менен 11 миң палестиналык кыйраган үйлөрдүн урандыларынын астында калган деп эсептелүүдө.
Эксперттердин айтымында, Газадагы чыныгы өлүм саны расмий маалыматтардан алда канча жогору болушу мүмкүн жана болжол менен 200 миңге жетиши мүмкүн.
2023-жылы ХАМАС тарабынан туткундалган 251 кишинин ичинен 49у Газада калып, 27си аскерлер тарабынан өлгөн деп эсептелүүдө. ХАМАС көптөгөн туткундар Израилдин соккуларынын натыйжасында каза болгонун айтууда.
Израиль 11 миңге жакын палестиналыктарды кармап, түрмөгө отургузган.