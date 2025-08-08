Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын (TBMM) төрагасы «Террорсуз Түркия» үчүн уланып жаткан демилгенин ПКК террордук уюму менен «сүйлөшүү процесси» эмес, уюмдун жакында жоюлуу чечиминен кийин таштала турган кадамдарды аныктоого багытталган улуттук аракет экенин белгиледи.
Бейшемби күнү Түркия Улуу Улуттук Жыйынында өткөрүлгөн иш-чарада Куртулмуш : «Мен муну абдан ачык айткым келет. Түркия Улуу Улуттук Жыйынында башталган бул процесс эч кандай сүйлөшүү процесси эмес»,-деди.
Куртулмуш:«Террордук уюмдун өзүн жоюу чечиминен кийин пайда болгон жаңы абалга баа берүү, Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын ичинде ташталышы мүмкүн болгон кадамдардын бир сунушу жана аныктамасы, Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Жалпы Кеңешине, парламенттин эркине берилген сунуш»,-деп кошумчалады.
Куртулмуш ардагерлер жана шейиттердин үй-бүлөлөрүнүн катышуусунда жасаган билдирүүсүндө процесске байланыштуу мүмкүн болгон тынчсызданууларга токтолду.
Ал: «Бул алкакта бул сүйлөшүү эмес, террордук уюм менен орток сүйлөшүү да эмес, тескерисинче, террорсуз Түркияга жетүү үчүн террордук уюмду жоюу менен башталган процессти кайрадан баалоо»,-деди.
Бул билдирүүлөр ПККнын 47 жылдык террордук өнөктүгүн токтотуп, куралын таштоо чечиминен кийин 12-июлда президент Режеп Таййип Эрдоган өлкөнүн тарыхында «жаңы барак» ачылганын жарыялагандан кийин жасалды.
Түркия, АКШ жана Европа Биримдиги тарабынан террордук уюм деп табылган ПКК май айында курултайын өткөрүп, тараганын жарыялаган. Бул кадам уюмдун камактагы корбашчысы Абдуллах Өжаландын ондогон жылдарга созулган чабуулдарды токтотуу боюнча февраль айындагы чакырыгынан кийин жасалды.
Жаңы демилгенин алкагында түзүлгөн «Улуттук тилектештик, боордоштук жана демократия комиссиясы» шейшемби күнү Түркия Улуу Улуттук Жыйынында биринчи жыйынын өткөрдү. Комиссияга террордон кийинки доордун саясий жана укуктук аспектилерине баа берүү милдети жүктөлгөн.
Террордун жок кылынышынын аймактык маанисин баса белгилеген Куртулмуш: «Террорсуз Түркия, ачыгын айтканда, террорсуз аймак дегенди билдирет»,-деп, «Иншааллах муну бирге курабыз»,-деди.
Куртулмуш ошондой эле Республиканын кылымдык тарыхынын 50 жылга жакынын ички караңгылык менен күрөшүп өткөргөнүн белгилеп, террордун ондогон жылдар ичинде өлкөгө тийгизген чоң зыянына да токтолду.
«Түркия дээрлик 3 триллион долларга жакын каржылык чыгымга учурады. Он миңдеген балдарыбыз жана жаштарыбыз шейит болду. Мамлекеттик кызматкерлерибиз өлкөнү коргоо милдетин аткарып, шейит болушту. Мындай оор чыгымга кайра учурабаш үчүн бул өлкөнүн биримдигин, кылымдык бир туугандыгын кайра куруп, жандандырышыбыз керек»,-деп айтты ал.