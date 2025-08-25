АКШнын Техас штатындагы аукциондо НБАнын легендалары Майкл Жордан менен Коби Брайанттын сүрөтү түшүрүлгөн баскетбол картасы рекорддук $12,932 миллионго сатылып, спорттук карталардын тарыхындагы эң кымбат баада сатылган карта болуп калды.
Даллас шаарындагы Heritage Auctions аукцион үйү жекшемби күнү АКШнын социалдык медиа платформасы X аркылуу билдирүү жасап, 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs картасы ишемби күнү өткөрүлгөн Summer Platinum Night Sports Auction иш-чарасында рекорд койгонун жарыялады.
"2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Майкл Джордан жана Коби Брайант #DL-KM автографы бар карта үчүн сунуштар 12 932 000 долларга жетти", - деп билдирди аукцион үйү.
Карта эки баскетбол легендасынын портреттерин, кол тамгаларын жана НБА формаларынын логотиптик патчтарын камтыйт. Жордан менен Брайант чогуу орун алган жалгыз Dual Logoman картасы болуп эсептелет, ал эми Жорданга тиешелүү форма патчы алтын түстөгү өзгөчө вариант болуп саналат.
Бул сатуу мурдагы НБА картасынын рекорду болгон $5.2 миллионду эки эсеге ашып өтүп, 2022-жылы $12.6 миллионго сатылган 1952-жылкы Topps Микки Мантл картасынын рекордун бир аз артта калтырды.
Жордан менен Брайанттын коллекциялык картасы азыр спорттук экспонаттардын тарыхындагы эң кымбат баада сатылган экинчи буюм болуп калды. Биринчи орунда Бейб Руттун 1932-жылкы Дүйнөлүк сериядагы формасы турат, ал 2024-жылы $24.12 миллионго сатылган.
Картаны сатып алган адамдын аты-жөнү ачыкка чыгарылган жок.
Майкл Жордан НБАнын тарыхындагы эң мыкты оюнчу катары эсептелип, алты чемпиондук наамга ээ болгон. Ал эми Коби Брайант 2020-жылдын январында тик учак кырсыгынан каза болгонго чейинки карьерасында беш чемпиондукту жеңип алган.